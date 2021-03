Top 6 des applications pour apprendre l’art

Pour le plus grand plaisir de ceux qui aiment l’art, nous présentons 6 applications pour Android qui peuvent vous aider à vous promener dans ce monde incroyable.

Le art C’est l’une des activités que l’homme apprécie le plus depuis l’Antiquité. Et ce n’est pas pour moins, les oeuvres d’art ont permis à l’homme exprimer leurs idées de différentes manières, sentiments et émotions.

Heureusement, grâce au grand variété de musées et d’expositions, cette culture a réussi à s’étendre à travers le monde, en venant à être considérée comme un très belle manifestation culturelle qui définit et met en lumière une nouvelle vision du monde.

Donc, si vous êtes un étudiant, un enseignant, un sculpteur, un peintre ou tout simplement un admirateur des beaux-arts, cet article vous propose les meilleurs outils pour apprendre l’art depuis votre appareil Android. Rejoignez-nous sur cette tournée!

La nouveauté de Google transforme vos selfies en œuvres d’art (littéralement)

Ce sont les meilleures applications pour apprendre l’art

Google Arts & Culture

DailyArt

Art célèbre

Artly

Smartify

Galerie d’art

Ci-dessous, vous pouvez voir notre sélection de meilleures applications pour apprendre l’art, manifestations artistiques, histoire, concepts, esthétique et même pour Développer la créativité, imagination et travail évaluation critique de partout.

Google Arts & Culture

Google Arts & Culture est l’un des les meilleures et les plus populaires applications pour apprendre l’art et la culture. Il est spécialement développé pour vous permettre de parcourir l’histoire de l’art de plus de 2000 institutions culturelles de 80 pays partout dans le monde.

En outre, cela vous montre expositions et vidéos avec visites guidées où vous pouvez rencontrer le Temples mayas, fonctionne par Van Gogh, des personnes importantes, des suffragettes et tout sur le patrimoine culturel de certains pays.

Le meilleur de tous est que l’application comporte plusieurs sections, parmi lesquelles nous pouvons en souligner une capable de localiser le musées, événements et expositions d’art plus proche de votre localité et, bien sûr, vous pouvez vous amuser à transformer votre images préférées en œuvres d’art grâce à leur fonctions multiplesMalheureusement, cette dernière option est disponible pour certains pays spécifiques.

DailyArt

Si vous en cherchez un Application Android pour vous aider à explorer, connais et en savoir plus sur le monde de l’art, ensuite DailyArt c’est l’option idéale pour vous. Cette plate-forme a une collection de plus de 2500 chefs-d’œuvre, biographies de plus de 700 artistes et des informations de base sur les musées les plus importants du pays.

En outre, cette application est emballée avec curiosités et histoire du monde de l’art classique, moderne et contemporain, et a été téléchargé depuis plus de 1 million de personnes, ce qui garantit une expérience unique. Il est disponible pour les appareils Android et entièrement gratuit.

Art célèbre

Art célèbre c’est une application pour les amateurs d’art dans tous les sens. Grâce à cette plateforme minimaliste, vous pouvez profiter plus de 100 œuvres d’artistes du monde entier comme: DaVinci, VanGogh, Klimt, Bosch, Degas, Michel Angelo, Malczewski, Klee, Kandinski, et plus.

De plus, chaque tableau est accompagné d’un histoire intéressante sur l’artiste et de art universel qui nous entoure. Sans aucun doute, c’est une plate-forme très utile et facile à utiliser, d’autant plus qu’elle vous donne la possibilité de placer des fonds d’écran allusive à votre chefs-d’œuvre préférés.

Artly

Si vous souhaitez renforcer votre connaissance de l’art et de la culture, ensuite Artly est l’option dont vous avez besoin. Il est disponible pour les appareils Android et est considéré comme l’un des des outils plus complets pour apprendre l’art classique, moderne et contemporain, l’art visuel Oui art occidental.

En outre, l’outil comprend des chefs-d’œuvre fascinants, des peintures célèbres et des critiques historiques assez intéressantes pour les amateurs de la Renaissance du Nord, de l’art russe, de l’impressionnisme, du baroque et plus encore.

Comme si cela ne suffisait pas, il comprend un jeu intellectuel assez divertissant où allez-vous devoir devinez le nom de l’image et l’artiste, cette section peut logiquement vous aider renforcer vos connaissances et dont l’objectif n’est autre que améliorer le niveau de l’art et de la culture des utilisateurs.

Smartify

Smartify est l’un des les applications les plus populaires et les mieux notées du magasin, spécialement pour reconnaissance de l’art complètement gratuit. Sa plate-forme abrite plus de 2 millions d’œuvres d’art et son fonctionnement est si simple que vous n’avez pas besoin d’être un expert.

Vous n’aurez plus qu’à rapprocher le mobile du travail spécifique et le système effectuera une analyse pour l’identifier. Lui-même vous offrira des informations détaillées sur l’artiste et l’histoire de l’œuvre en question. Sans aucun doute, c’est un outil utile pour voyages aux musées, expositions et un but éducatif.

Galerie d’art

Galerie d’art comme son nom l’indique, c’est une application Android pleine de chefs-d’œuvre de l’art des peintres le plus réussi de l’histoire. Il a actuellement plus de 60000 œuvres d’art publiques main dans la main 500 maîtres célèbres.

Le meilleur de tout est que dans Galerie d’art tu auras disponible expositions en direct avec les plus grands représentants du pays et jeux de peinture divertissants, avec les moteurs de recherche et même tests de reconnaissance pour mesurer vos connaissances. Est complètement gratuit et il est disponible dans la boutique Android.

Nous espérons que cette compilation de meilleures applications pour apprendre l’art T’aider découvrir les arts du quotidien déjà renforcer le connaissance et culture. Si vous avez aimé cet article, jetez un œil à ces 13 choses incroyables que vous pouvez faire avec Google Arts & Culture ou, mieux encore, transformez vos selfies en œuvres d’art avec cette application.

Google Art Selfie: comment trouver votre double dans le monde de l’art en utilisant votre Android

Rubriques connexes: Applications, applications gratuites

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂