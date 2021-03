Anime le plus populaire similaire à Horimiya que vous aimerez certainement regarder

Horimiya est l’un des meilleurs anime du moment, l’histoire est écrite par Hiroki Adachi et Daisuke Hagiwara lui a donné vie avec son art. L’histoire est d’environ deux personnages nommés Izumi Miyamura et Kyoko Hori. Izumi est le dernier type d’anime de banquier qui est assis seul à la fenêtre dans ses pensées et Kyoko est une fille belle et intelligente qui est admirée par tout le monde à l’école.

Lorsque vous connaissez leurs personnages, vous pouvez penser qu’ils sont totalement opposés les uns aux autres! Mais en plongeant profondément dans l’histoire dans un manga ou un anime, vous vous rendez compte que ce n’est pas vrai et qu’il y a beaucoup de choses communes auxquelles ils peuvent tous les deux s’identifier.

Le manga vient de se terminer et quant à l’anime, il est devenu un favori des fans en moins de temps et si vous en faites partie, j’ai une surprise pour vous. Je suis ici avec des Anime similaires à Horimiya.

Wotokai: l’amour est dur pour un Otaku

Cet anime parle d’une comédie romantique en milieu de travail, c’est l’une de ces meilleures histoires équilibrées où vous pouvez simplement vous allonger et vous gaver. La plupart des Anime Romcoms sont basés dans des lycées, mais celui-ci est une exception et montre des adultes étourdis dans certaines situations. L’un des employés Hirotaka Nifuji est un gars passionné de jeux vidéo mais qui veut garder ce passe-temps secret des autres.

Hirotaka aime Narumi Momose qui est aussi un amoureux du manga, un pur otaku! Ils sortent ensemble sans jamais dévoiler leurs passe-temps aux autres. Vous pouvez regarder cet anime incroyable qui est similaire à Hori san à Miyamura kun sur Netflix.

Une voix silencieuse

A Silent Voice est une histoire de rédemption, une histoire qui vous brisera le cœur en morceaux seulement pour le remonter à la fin. Shoyo Ishida, un élève de sixième qui intimide son camarade de classe Shoko Nishimiya, une fille sourde et muette. Vous pouvez regarder ce film sur Netflix

Ce film affiche des éléments tels que la romance, la dépression, la rédemption et la tragédie d’une belle manière. Shoyo est gêné par ses actes répréhensibles et par la façon dont il a intimidé Shoko dans le passé. Alors il essaie d’expier ses péchés en étant un ami utile à Shoko et essaie de gagner son cœur.

L’histoire tourne autour de différentes phases de la vie et montre également comment les aborder. Cet anime est également similaire à Horimiya, vous feriez mieux d’avoir une boîte de mouchoirs entière lorsque vous vous asseyez pour regarder celui-ci.

Toradora

Ce Romcom a Ryuji Takasu qui est un lycéen au bon cœur qui aime faire les travaux ménagers et aider sa famille. Mais le problème est ce visage effrayant et intimidant de Ryuji, qui le fait ressembler à un gars qui vous tuerait pour avoir foulé ses chaussures. Vous pouvez facilement regarder Toradora sur Netflix.

L’un des personnages de l’anime nommé Taiga est une hyper petite fille qui a le béguin pour le vice-président préféré de la dame, Yuusaku Kitamura. Alors que Ryuuji a le cœur verrouillé sur Minori Kushieda qui se trouve être proche de Taiga!

Cela ressemble à Horimiya sur cette liste, cet Anime est un Rom-Com qui vous montre ce duo inhabituel essayant de s’entraider pour gagner le cœur de leur béguin. Au cours de ce processus, ils forment une équipe et un lien formidables. C’est un anime vraiment amusant à regarder et à se gaver.

Rascal ne rêve pas de Bunny Girl Senpai

Cet anime est une comédie romantique basée sur un drame de lycée, c’est l’une des séries les plus célèbres en ce moment à cause des cosplayers qui deviennent fous à cause du lapin senpai. Sakuta, une lycéenne rencontre Mai Sakurajima qui souffre de phénomènes étranges circulant dans les corps de jeunes filles.

Le personnage de Mai est totalement invisible au monde, oui elle ne peut être vue par personne d’autre que Sakuta. La vraie raison pour laquelle Mai porte cette tenue Playboy Esque est qu’elle veut être remarquée! Sakuta propose de l’aide pour mettre fin à ce phénomène étrange qui se déroule dans le monde entier parmi les jeunes filles comme Mai.

Sakuta apprend à mieux connaître ses camarades de classe pendant cette période où il entreprend un voyage pour aider. Si vous voulez regarder un anime qui ressemble à Hori san à Miyamura kun, vous pouvez regarder cet anime intéressant sur Crunchyroll.

