Saban Films vient de sortir la bande-annonce officielle de Allée de l’essence, où nous constatons que Bruce Willis et Luke Wilson ont leur homme dans une série de meurtres. En y regardant de plus près, ils réalisent que leur suspect (Devon Sawa) a été piégé. Le trio fait équipe pour découvrir qui traque les starlettes et tente de résoudre le mystère pour percer le complot !

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Allée de l’essence verra le scénariste et réalisateur Edward Drake et Bruce Willis faire à nouveau équipe pour raconter l’histoire d’un homme (Devon Sawa) impliqué dans le triple homicide de trois starlettes hollywoodiennes qui entame sa propre enquête. Ayant besoin d’aide, il enrôle les deux détectives (Willis et Wilson) à ses trousses afin d’exposer un complot plus explosif qu’aucun d’entre eux ne l’imaginait. » Le film met également en vedette Kat Foster, Sufe Bradshaw, Johnny Dowers, Kenny Wormald, Rick Salomon, Steve Eastin, Tracey’ The Doc’ Curry.

Un policier / militaire à la retraite, entraîné à contrecœur dans une mission de sauvetage, joué par Bruce WIllis, devient rapidement un genre à part entière. Le scénariste et réalisateur Edward Drake, avec l’aide du scénariste / réalisateur et acteur Corey Large, sont les cerveaux derrière la série actuelle de films, et ils rassemblent de nouveaux acteurs au fur et à mesure. Luke Wilson est notre nouveau sauveteur porteur de badge qui fait équipe pour le genre en herbe.

Allée de l’essence suit Péché cosmique, mettant en vedette Bruce Willis, Frank Grillo, Corey Large et Brandon Thomas Lee, verra sept soldats voyous lancer une attaque préventive contre une civilisation extraterrestre nouvellement découverte dans l’espoir de mettre fin à une guerre interstellaire avant qu’elle ne commence. Le film a été écrit par Corey Large​​​​​​ et Edward Drake​, qui ont également été réalisateurs. Péché cosmique est disponible sur Netflix.

Il suit également Enfreindre voir les écrivains Edward Drake​​​​​​​ et Corey Large et le réalisateur John Suits, encore une fois, faire équipe avec Bruce Willis pour raconter l’histoire d’un homme, à l’aube de la paternité, un jeune mécanicien à bord d’une arche interstellaire vers la Nouvelle Terre , qui doit déjouer une terreur cosmique malveillante qui a l’intention d’utiliser le vaisseau spatial comme une arme. Le casting comprend Corey Large, Thomas Jane, Timothy V. Murphy, Cody Kearsley, Kassandra Clementi , et Rachel Nichols. Enfreindre est disponible en VOD.

Les fans attendent avec impatience le très attendu ville du paradis, qui montrera Willis retrouvant son Pulp Fiction co-vedette John Travolta. Le thriller d’action a été écrit par Edward Drake​​​​ et Corey Large​​ et réalisé par Chuck Russell. Le film verra Bruce Willis dans le rôle de Ryan Swan, qui doit se frayer un chemin à travers le monde du crime hawaïen pour se venger du caïd qui a assassiné son père. Blake Jenner, Stephen Dorff, Kate Katzman, Branscombe Richmond et Corey Large complèteront le casting. ville du paradis est terminé et la date de sortie n’a pas encore été fixée.​​​​​​​

Vérifier Allée de l’essence, et voyez si Luke Wilson peut suivre Bruce Willis, qui n’est clairement pas trop vieux pour cela. Le film sort en salles, en VOD et en numérique le 25 février.





