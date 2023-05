Jason Momoa partage sa déception One Fast X

Les premières critiques ont salué Jason Momoa comme la plus grande chose dans le nouveau Rapide et furieux film, X rapide. Cependant, même jouer le meilleur méchant que la franchise ait produit – selon les premières réactions – n’a pas arrêté le Aquaman star d’être déçu par un aspect du film; le peu de temps qu’il passe à conduire dedans.





Étant une franchise à indice d’octane élevé, on pourrait penser que rouler à toute allure sur les routes dans un véhicule de choix serait une évidence pour toute star de la saga Fast and Furious, mais il semble que Momoa voulait plus qu’il n’en a, bien qu’il ait également l’intention de résoudre ce problème. dans Rapide 11. Il a déclaré lors d’un récent événement de presse (via CinemaBlend):

« Mon seul problème, peut-être, c’est que je n’ai pas pu conduire plus, ce qui va changer dans le prochain. Ce sera ma demande massive, du genre « J’adorerais aller à l’auto-école ». J’adorerais apprendre ce genre de choses. Je sais conduire des motos juste en faisant mon propre truc, et j’ai donc fait 80% des trucs de moto, ce qui est génial et je suis super content qu’ils m’aient fait confiance pour le faire. Et puis les cascades qui mettraient en péril toute l’image, évidemment un cascadeur prendrait le relais, mais j’aimerais vraiment conduire plus.

D’après les nombreuses bandes-annonces publiées avant les débuts en salles du film, il semble que Momoa soit au cœur de l’action pour la plupart, il est donc quelque peu surprenant de constater qu’il n’a pas eu assez de temps pour jouer avec des voitures. Cependant, nous savons que son personnage n’est pas terminé après ce film, donc comme il l’a souligné, il reste encore beaucoup de temps pour rectifier cela la prochaine fois.

Fast X a reçu beaucoup d’éloges au début

La route vers les cinémas a été longue pour X rapide, et cela n’a pas été facile, le film ayant échangé le réalisateur Justin Lin contre Louis Leterrier en cours de production. Malgré cela, et les réécritures du scénario qu’il a apportées, le film ne semble en rien avoir souffert si l’on en croit les premières critiques. Le film est-il parfait ? Apparemment non, mais il offre les pièces d’action exagérées pour lesquelles la franchise est devenue connue, et Momoa semble être sur sa meilleure forme en jouant un méchant pour changer après avoir été choisi comme tant de protagonistes au cours de la dernière décennie.

Tout cela suggère que les deux prochaines semaines vont s’avérer être une période chargée dans les salles avec Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 fait encore de bonnes affairesRapide X arriver ce week-end et Disney tomber La petite Sirène le 26 mai. Alors que X rapide devrait pouvoir en faire assez pour voir les Gardiens ce week-end, son temps au sommet du box-office va être de courte durée car La petite Sirène ne risque pas d’être pourchassé par Vin Diesel et sa famille de coureurs sur route.