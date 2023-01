Nous avons enfin une date: l’impressionnant vivo X90 sera joué avec Samsung sur le trône Android la semaine prochaine

vivo contreprogramme le Galaxy S23 de Samsung avec une proéminence absolue pour la firme ZEISS et sa « photographie professionnelle ».

Le dos spectaculaire du vivo X90 Pro+, fini en cuir synthétique.

Il paraît que nous aurons beaucoup de bois la semaine prochaine dans l’industrie mobileet c’est que Galaxie déballée de Samsung et à l’événement Nuage 11 de OnePlus a maintenant rejoint un autre protagoniste exceptionnelaussi inattendu mais tout aussi intéressant.

En fait, c’est ce que nous verrons dans les 7 premiers jours de février trois des smartphones qui se disputeront le trône d’Android en 2023déjà avec le Galaxy S23la nouvelle génération OnePlus 11 et l’attirant Vivo série X90 en compétition dès les premières barres du nouveau parcours.

La série X90 de vivo fera ses débuts en Europe dans la nuit du 2 au 3 février, juste après le Galaxy S23 et sûrement à la recherche d’une notoriété pour la photographie de nuit.

Nouveau Vivo X90 Pro+ : une bête avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2 et l’appareil photo comme protagoniste

La confirmation vient directement de Vivo lui-même, qui sur son site Web pour l’Europe a annoncé son un événement Photographie professionnelle dans la poche pour la prochaine nuit entre le 2 et le 3 févriersûrement dans le but de montrer les progrès de la photographie de nuit ou de l’astrophotographie comme grandes incitations du vivo X90 qui sont à venir

Évidemment, il ne s’agit pas de nouveaux smartphones, car La série X90 de vivo a déjà été lancée en Chine fin 2022mais nous savons que cet événement de contre-programmation totale de Samsung rapprochera le décollage international du nouveau vaisseau amiral live, rendant enfin public le dates de disponibilité et prix.

et pas amis ce ne sera pas une autre présentationEh bien, si en 2022, le smartphone Android le plus intéressant de l’année pour moi était le vivo X80 Pro, il semble que cette nouvelle itération offrira une autre étape en termes de photographie avec le capteur Sony IMX989 de 1 pouce, ainsi qu’un design d’une beauté impressionnante et un matériel de très haut niveau.

Nous verrons ce qu’ils nous proposent en Europe et si deux ou trois des modèles disponibles arrivent enfin en Chine, les vivo X90, X90 Pro et X90 Pro+, dont les prix en Chine se situent entre 505 et 685 euros le X90de 685 à 820 euros le X90 Pro et de 890 à 955 euros le X90 Pro+.

Toutes les informations que vous avez ici, donc Nous vous relions au site Web officiel en direct afin que vous puissiez vous inscrire et recevez instantanément toutes les informations de la source elle-même :

Événement de lancement de la série vivo X90, toutes les informations

série vivo X90, fiche technique

Les mobiles sont déjà connus, donc nous ne voulions pas vous laisser sans vos données et caractéristiques techniques pour que vous sachiez à l’avance de quoi ils seront capables à leur arrivée en Europe… Voici tous les détails !

série vivo X90, caractéristiques techniques Caractéristiques Vivo X90 Vivo X90 Pro Vivo X90 Pro + Dimensions 164,1 x 74,4 x 8,8 (mm) 164,1 × 74,5 × 9,3 (mm) 164,4 x 75,3 x 9,7 (mm) Masse 196(g) 215(g) 221(g) Écran Couleurs AMOLED 1B de 6,78 pouces, 120 Hz, HDR10+ Couleurs AMOLED 1B de 6,78 pouces, 120 Hz, HDR10+ Couleurs AMOLED 1B de 6,78 pouces, LTPO4 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision densité de pixels 2 800 x 1 260 (px), 20:9 2 800 x 1 260 (px), 20:9 3 200 x 1 440 pixels, 20:9 Processeur MediaTek Dimension 9200 (4 nm) MediaTek Dimension 9200 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 (4nm) RAM 8 ou 12 Go 8 ou 12 Go 12 Go Stockage 128, 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go 256 ou 512 Go Système opératif Android 13 avec Funtouch Android 13 avec Funtouch Android 13 avec Funtouch appareils photo 50 MP (large) + 12 MP (téléobjectif) + 12 MP (ultra large), objectifs ZEISS 50,3 MP (large) + 50 MP (téléobjectif) + 12 MP (ultra large), objectifs ZEISS 50,3 MP (large) + 50 MP (téléobjectif) + 64 MP (périscope) + 48 MP (ultra large), objectifs ZEISS Caméra frontale 32MP (large) 32MP (large) 32MP (large) connectivité 5G, Wi-Fi 6 bi-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, IR, USB-C 5G, Wi-Fi 6 bi-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, IR, USB-C 5G, Wi-Fi 6 bi-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS, NFC, IR, USB-C La batterie 4 810 mAh (charge de 120 W) 4 870 mAh (charge de 120 W) 4 700 mAh (80 W de charge, 50 W sans fil) Autres Puce Vivo V2, lecteur optique d’empreintes digitales, certification IP64 Puce Vivo V2, lecteur optique d’empreintes digitales, certification IP68 Puce Vivo V2, lecteur optique d’empreintes digitales, certification IP68, caméra vapeur

