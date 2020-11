Larsa Pippen répond aux rumeurs selon lesquelles l’affaire Tristan Thompson aurait causé des retombées avec les Kardashians

Larsa Pippen a parlé de sa relation tendue avec les Kardashian. Il a été révélé plus tôt en 2020 que le Vraies femmes au foyer de Miami alun a eu une brouille avec la célèbre famille, avec de nombreuses personnes spéculant qu’elle avait eu une liaison avec Tristan Thompson. Cependant, Pippen a réfuté cela dans une nouvelle interview, affirmant qu’elle ne ferait jamais une telle chose.

(LR) Larsa Pippen et Tristan Thompson | Gustavo Caballero / Getty Images Amérique du Nord; George Pimentel / Getty Images Amérique du Nord

Les retombées de Larsa Pippen avec les Kardashians ont été rendues publiques en 2020

On ne sait pas quand elle et les Kardashian se sont disputés, mais Kanye West a signalé que quelque chose se passait en juillet quand il, au milieu de la diffusion de son entreprise familiale, a tweeté le nom de Pippen avec un emoji réfléchi.

Ce qui s’était passé n’était pas immédiatement clair, mais Jordyn Woods a alimenté les spéculations après avoir été surprise à aimer un tweet accusant Pippen de s’être connectée avec le petit ami de Khloé Kardashian, Tristan Thompson.

Ces rumeurs ne se sont multipliées que lorsque les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que les Kardashians ne suivaient plus Pippen sur Instagram. Mais Pippen dit que Tristan Thompson n’est pas la source de leurs retombées.

CONNEXES: Larsa Pippen Spars avec Kanye West sur Twitter sur un Tweet controversé

Larsa Pippen a éclairci les rumeurs selon lesquelles elle se serait brouillée avec les Kardashians à propos de Tristan Thompson

Apparaissant sur Le Hollywood Raw podcast dans une interview publiée le 9 novembre, Pippen a repoussé les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu une liaison avec Tristan Thompson. « Je ne ferais jamais ça. Ce n’est même pas ma personnalité », a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a admis qu’elle sortait avec lui il y a des années. «Je voyais en quelque sorte Tristan avant Khloé – avant que Khloé ou l’un d’eux ne sache même qu’il existait. Je le voyais. Je l’ai fait venir à LA je l’ai amené à une fête Kim [Kardashian West] eu. Je les ai tous présentés et une semaine plus tard, peut-être 10 jours plus tard, il a commencé à voir Khloé », a-t-elle expliqué.

Mais Pippen a noté qu’elle n’avait jamais eu de mauvais sentiments en ce qui concerne leur relation. «Je les aime ensemble. J’ai l’impression qu’ils ont un beau bébé ensemble et qu’ils doivent s’en sortir. Vous savez, s’ils s’aiment, que Dieu vous bénisse », a-t-elle ajouté.

CONNEXES: Larsa Pippen blâme Kanye West pour Rift avec les Kardashians

Larsa Pippen a également signalé qu’elle serait disposée à se réconcilier avec les Kardashian

Malgré leurs problèmes, Pippen a également précisé qu’elle avait toujours un faible pour la famille. « Je les aime tous. … Rien ne s’est passé là où c’est du genre «Je ne leur parlerai plus jamais». J’ai l’impression que les gens traversent des choses différentes et que les gens gèrent les problèmes différemment », a-t-elle poursuivi.

Mais en même temps, elle a dit que s’ils se sentent mieux sans elle, «Alors laissez-les être sans moi. Je suis d’accord avec ça. … Je survivrai. Je veux que tout le monde soit heureux! »

Jusqu’à présent, les Kardashian n’ont pas répondu directement à ses commentaires.