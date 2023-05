L’affiche d’Extraction 2 trouve Chris Hemsworth de retour en action, la bande-annonce sort demain

Une nouvelle affiche pour la suite d’action à venir, Extraction 2, vous suggère de « préparer la course de votre vie ». La star de retour Chris Hemsworth a pris réseaux sociaux pour partager l’affiche, qui trouve son héros d’action Tyler Rake combattant le feu avec une férocité ardente, en prévision d’une nouvelle bande-annonce pour la suite, dont il a maintenant été révélé qu’elle débarquera demain. Découvrez l’affiche pour Extraction 2 dessous.





Sorti en 2020, le premier Extraction présente Thor star Chris Hemsworth en tant qu’ancien opérateur SASR devenu mercenaire des opérations noires, Tyler Rake, qui n’a plus rien à perdre grâce à sa longue et violente carrière. Alors qu’il est au plus bas, Rake a une chance de se racheter lorsqu’il est engagé pour sauver le fils kidnappé d’un seigneur du crime international emprisonné. Plein de séquences d’action pures et sans fioritures grâce à l’ancien cascadeur devenu cinéaste Sam Hargrave, Extraction s’est avéré être un succès majeur pour Netflix, grimpant rapidement dans le classement des téléspectateurs et devenant le film original le plus regardé de l’histoire de Netflix à l’époque.

Bien qu’il ait été présenté à plusieurs balles à la fin de Extraction, Extraction 2 reprendra avec Tyler Rake après avoir été présumé mort à la fin du premier film. La suite suit le guerrier des temps modernes alors qu’il entreprend une autre mission à gros enjeux – pénétrer dans une prison impénétrable afin de sauver la famille d’un gangster géorgien impitoyable.

Alors que le premier Extraction a prouvé à quel point le réalisateur d’action Sam Hargrave est habile, la suite repoussera encore plus loin les limites. Le cinéaste a récemment révélé que la suite inclura une séquence qui a été décrite dans le scénario comme « la plus folle de l’histoire du cinéma » et voit Tyler Rake entrer par effraction dans une prison en un seul plan ininterrompu de 14 minutes. Ou 21 minutes, comme Hemsworth l’a maintenant revendiqué. « Pour moi, l’image de Chris Hemsworth battant la merde d’un groupe de prisonniers, alors qu’il était en feu, dans la neige était quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer. Et chapeau à Chris. Ce n’était pas du feu CG. Et il a dû le faire encore et encore », a expliqué Hargrave.

Si cela ne suffisait pas déjà à montrer le dévouement des acteurs et de l’équipe, Hargrave a également révélé que Chris Hemsworth avait littéralement été incendié au nom du divertissement cinématographique. « Je ne connais pas beaucoup de gens, sans parler des célébrités d’Hollywood, qui vont vous laisser les allumer pendant qu’ils sont devant la caméra », a-t-il déclaré.

Réalisé par Sam Hargrave, basé sur le roman graphique ‘Ciudad‘ d’Ande Parks, et d’une histoire d’Ande Parks, Joe Russo et Anthony Russo, Extraction 2 met en vedette Golshifteh Farahani, Adam Bessa, Olga Kurylenko, Tinatin Dalakishvili, Andro Jafaridze, George Lasha et Daniel Bernhardt aux côtés de Chris Hemsworth.

Extraction 2 devrait être publié par Netflix le 16 juin 2023. Restez à l’écoute pour la bande-annonce de Extraction 2que nous aurons prêt et qui vous attendra demain dès que Netflix décidera de le sortir…