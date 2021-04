Jason Momoa a des cornes dans le premier regard sur Slumberland de Netflix

De Aquaman à Conan, Jason Momoa s’est fait un nom en jouant à des guerriers imparables, mais l’acteur cherche maintenant quelque chose d’un peu différent, avec des cornes et un chapeau haut de forme pour le prochain film d’aventure fantastique de Netflix, Slumberland. On ne sait pas grand-chose sur le film si loin, à part qu’il s’agit d’un remake de Little Nemo dans Slumberland. Mais maintenant, nous avons enfin notre premier regard sur Jason Momoa avec une date de sortie pour 2022.

Non, vous ne rêvez pas, c’est Jason Momoa avec un jeu complet de cornes. Voici un aperçu des coulisses de SLUMBERLAND, une nouvelle histoire d’aventure sur un hors-la-loi excentrique (Momoa) qui guide un jeune héros (Marlow Barkley) à travers un monde de rêve secret. À venir sur Netflix en 2022. pic.twitter.com/QZIaQbk7HM – NetflixFilm (@NetflixFilm) 6 avril 2021

La première image a le Ligue de justice Le super-héros a l’air beaucoup plus étrange que jamais, alors qu’il regarde de l’intérieur d’un placard portant un chapeau haut de forme délicieusement excentrique. Les surprises continuent dans la deuxième image, avec Jason Momoa l’air plus effrayé que nous ne l’avons probablement jamais vu, tout en arborant le genre de coupe rayée, imprimé léopard, à franges d’épaule qui ne peut exister que dans un décor fantastique. Assis au sommet de sa tête se trouve une grande paire de cornes incurvées, ce qui fait que l’acteur ressemble beaucoup à une version plus belle de la bête de La belle et la Bête.

La prochaine adaptation de Netflix suivra une jeune fille de 11 ans, Nema, qui découvre une carte secrète du monde des rêves du titulaire Slumberland. Nema aime vivre dans un phare avec son père, Peter, qui lui a appris à naviguer. Malheureusement, après la mort apparente de Peter en mer, Nema est envoyée vivre avec son oncle Philip, qui est terne et qui n’a rien à voir avec son père.

Nema découvre bientôt un monde appelé « Slumberland » dans ses rêves où elle rencontre un hors-la-loi excentrique, Flip, qui se trouve être une créature mi-homme / mi-monstre et prétend avoir été un hors-la-loi avec Peter il y a des années, volant des choses à d’autres les rêves des gens. Nema s’efforce d’explorer Slumberland et de trouver un moyen de souhaiter le retour de son père.

Momoa jouera le « hors-la-loi excentrique » nommé Flip, qui est décrit comme une « créature de neuf pieds de haut qui est mi-homme, mi-bête, a une fourrure hirsute et de longues défenses incurvées ». Le personnage de Momoa devrait être créé en utilisant CGI, et le film aurait un budget assez lourd pour donner vie à Flip.

Dirigé par Les jeux de la faim’ Francis Lawrence, Slumberland met en vedette Marlow Barkley dans le rôle de Nema, avec Jason Momoa, Weruche Opia, India de Beaufort, Kyle Chandler et Chris O’Dowd constituant le casting de l’ensemble. Slumberland est produit par Peter Chernin, Jenno Topping et David Ready via leur société de production Chernin Entertainment qui a précédemment travaillé avec Lawrence sur Voir et Moineau rouge.

Slumberland est basé sur la série de bandes dessinées, Little Nemo dans Slumberland par Winsor McCay, qui dépeint un jeune garçon nommé Nemo qui aurait des rêves fantastiques interrompus par son réveil dans le panneau final. La bande est considérée comme un chef-d’œuvre pour son approche expérimentale du médium et son utilisation du format, de la couleur, du rythme, de la perspective et d’autres détails.

Tournage sur Slumberland est actuellement en cours à Toronto. Slumberland devrait arriver sur le streamer en 2022. Cela nous vient grâce à Twitter du film Netflix.

Sujets: Slumberland, Netflix, Streaming