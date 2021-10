Un utilisateur de TikTok ignoré par la police après avoir découvert qu’AirTag la suivait pendant des heures

L’utilisateur de TikTok @kimbreezeh s’exprime et avertit ses abonnés des dangers du nouveau dispositif de suivi d’Apple.

Après avoir reçu une alerte suspecte sur son téléphone et contacté la police, elle a eu une réponse moins que satisfaisante des forces de l’ordre.

Elle est allée sur TikTok pour partager qu’un AirTag avait été détecté près d’elle.

@kimbreezeh n’avait aucune idée à qui appartenait le produit ni où il se trouvait.

« J’ai été informée qu’un AirTag me suivait depuis 17 heures », a-t-elle déclaré. « Il ne m’a rien dit avant, genre, 23h30, mais, vous savez… ici, il me suit. »

Dans le TikTok, qui a maintenant été visionné près de 5 millions de fois, elle montre à ses abonnés l’alerte sur son écran et dit que l’AirTag l’avait suivie chez elle et au gymnase.

Lorsqu’elle n’a pas pu trouver l’appareil sur sa voiture, même après l’avoir emmené dans un magasin de pneus, elle a décidé d’aller à la police.

La police lui aurait dit que l’AirTag n’avait rien d’illégal.

« Ils n’accepteraient pas de signalement parce qu’il n’y a ‘rien à signaler’ », a-t-elle affirmé. « Je suis [supposed] pour les appeler quand quelqu’un se présente. C’est à ce moment-là qu’ils peuvent m’aider.

Beaucoup dans les commentaires de la vidéo étaient indignés qu’elle doive attendre que sa situation devienne encore plus dangereuse avant de pouvoir la signaler.

Mais ses affirmations jouent sur les craintes déjà tenaces quant à la capacité d’Apple à empêcher les harceleurs d’utiliser des AirTags pour s’en prendre aux autres.

Les dispositifs de suivi sont facilement utilisés à mauvais escient par les harceleurs, les partenaires abusifs et les ex dangereux pour garder un œil sur les personnes dont ils se méfient ou essaient de contrôler.

Et bien qu’Apple prétende avoir couvert ses bases pour assurer la sécurité des consommateurs, il suffit qu’une personne trouve un moyen de contourner les restrictions de l’entreprise pour nuire à quelqu’un.

Apple dit que les AirTags ont des mesures anti-harcèlement intégrées, mais empêchent-ils réellement – ou permettent-ils – les harceleurs ?

Avec le lancement des AirTags, tous les appareils Apple du réseau « Find My » participent désormais à un système de localisation qui sera utilisé pour suivre ces appareils.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone, vous recevrez discrètement ce qu’ils appellent une notification « AirTag trouvé en mouvement avec vous » si un AirTag qui n’est pas enregistré sous votre identifiant Apple ou un autre iPhone à proximité semble vous suivre.

Si vous recevez la notification, vous pouvez accéder à votre application « Find My » et émettre un son à partir de l’AirTag pour le localiser.

La phrase clé ci-dessus qui inquiète les personnes est « ou un autre iPhone dans votre voisinage ».

La notification n’apparaît que si le propriétaire de l’AirTag n’est pas à proximité afin de vous empêcher de recevoir des notifications constantes chaque fois que vous passez à proximité d’un propriétaire d’AirTag.

Apple a également pensé à des protections pour les utilisateurs d’Android. Si vous n’êtes pas un utilisateur d’iPhone et qu’un AirTag est avec vous et hors de la proximité de son propriétaire d’origine depuis trois jours, il émettra un son vous indiquant qu’il est là.

Malgré ces précautions, beaucoup craignent que les AirTags constituent une menace pour les victimes potentielles de harcèlement.

L’entreprise peut prétendre avoir tout couvert, mais trois jours, c’est long pour que quelqu’un vous traque à votre insu.

Apple semble mal comprendre comment se passe exactement le harcèlement et qui le fait.

Dans trois cas sur quatre, les harceleurs sont une personne familière à une victime. Et le plus souvent, ils sont un partenaire actuel ou ancien.

Beaucoup de gens vivent avec leur harceleur ou doivent le voir régulièrement, surtout s’ils partagent des enfants avec eux.

Il n’est pas impossible pour les harceleurs de contourner la fonction de sécurité de trois jours en s’assurant d’être régulièrement à proximité de leur AirTag.

Cela réinitialiserait le chronomètre, ce qui donnerait aux harceleurs plus de temps pour suivre les allées et venues de quelqu’un.

Des dispositifs de suivi similaires et des progrès technologiques ont déjà rendu vulnérables les victimes de violence domestique et de harcèlement.

Rhoberta Shaler, Ph.D., une consultante en relations qui travaille avec des clients dans des relations très conflictuelles et abusives, nous dit : « Il est trop courant que les agresseurs utilisent des dispositifs de suivi et de surveillance. [in] téléphones, voitures, caméras cachées et microphones.

Selon les chercheurs, il existe au moins 200 cents applications et services facilement accessibles offrant aux harceleurs potentiels tout, du suivi de localisation de base à la capacité de récolter des textes et même d’enregistrer secrètement des vidéos.

Deux douzaines de ces applications sont explicitement promues comme des outils pour espionner les partenaires amoureux.

Parce que la technologie permet un harcèlement discret et secret, de nombreuses victimes ne savent même pas qu’elles sont suivies – et ce serait le cas si les AirTags étaient mal utilisés.

Cela signifie également que les forces de l’ordre ne peuvent pas suivre l’ampleur des incidents de harcèlement criminel.

Il faut aussi dire que le harcèlement criminel est souvent un précurseur de l’homicide. Près de 76 % des femmes assassinées par un partenaire intime ont été harcelées en premier — et 54 % de ces victimes avaient déjà signalé leur harceleur à la police.

La gravité de ces incidents est déjà sous-estimée sans qu’Apple n’aggrave les choses.

Que faire si vous trouvez un AirTag qui ne vous appartient pas.

Apple a expliqué comment les gens peuvent se protéger s’ils trouvent un AirTag inconnu dans leurs affaires.

Si vous tombez sur un AirTag qui ne vous appartient pas : Tenez n’importe quel téléphone, tablette ou appareil NFC sur le côté blanc de l’AirTag et appuyez sur la notification qui apparaît. Cela vous mènera à un site Web avec le numéro de série de l’AirTag. Si le propriétaire a signalé sa disparition, vous pourrez peut-être le contacter.

Si vous recevez une notification indiquant « AirTag a été trouvé en mouvement avec vous » : Appuyez sur le message et sélectionnez « Play Sound » pour localiser l’appareil. Ensuite, suivez les instructions pour désactiver l’AirTag.

Si vous ne possédez pas d’appareil Apple et que vous entendez un AirTag ou en trouvez un : Vous pouvez également tenir votre appareil à l’étiquette et suivre les instructions ci-dessus.

Shaler nous dit que les personnes victimes de violence qui ne se rendent pas compte qu’elles sont harcelées peuvent être en mesure de déduire qu’elles sont sous surveillance en surveillant certains modèles de comportement.

«Habituellement, la victime peut remarquer le comportement et les questions de l’agresseur qui indiqueront sa recherche d’informations pour valider ce qu’elle a appris des appareils. Plus manifestes, bien sûr, sont les accusations directes et les récits tordus », dit-elle.

Si vous trouvez un AirTag et pensez que vous êtes en danger immédiat, assurez-vous de contacter les forces de l’ordre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, de l’aide est disponible. Des bénévoles formés sont disponibles 24h/24 et 7j/7 sur la ligne d’assistance nationale sur la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233).

Si vous ne parvenez pas à parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS par SMS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous sur thehotline.org.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.