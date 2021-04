La version soviétique de «  Le Seigneur des Anneaux  » de 1991 vient d’être découverte … et c’est encore plus étrange que vous ne l’imaginez

Si vous pensez que Peter Jackson a pris quelques libertés avec ses adaptations de «Le Hobbit» et «Le Seigneur des Anneaux», attendez de voir comment la télévision russe l’a approché en 1991, dix ans plus tôt. Trois décennies après sa diffusion originale, et ayant été oublié de l’historiographie des adaptations du classique de Tolkien, il a été récupéré par la télévision russe 5TV. Bien sûr, il ne lui a pas fallu longtemps pour frapper Internet et devenir une sensation sur les réseaux sociaux (ici vous avez la partie 1 et ici vous avez la partie 2).

5TV a ainsi récupéré une œuvre perdue depuis longtemps: le film de la chaîne qui l’a précédée -Leningrad Television (aujourd’hui Saint-Pétersbourg) – ‘Хранители’, qui est occidentalisé comme ‘Khraniteli’ et se traduit par ‘Guardians’, adapte le premier livre de la saga de Tolkien, ‘The Fellowship of the Ring’. Le résultat, réalisé par Natalya Serebryakova, est encore plus fidèle à certains égards que les versions de Jackson, puisqu’il récupère par exemple le personnage de Tom Bombadil, très aimé par le fandom, et qui a disparu dans les films.

Dans tout le reste, le film est une véritable illusion: des effets spéciaux hilarants, libertés de complot, maquillages insensés (celui de Gollum est particulièrement catastrophique)Shameless, chroma pour camoufler le manque de décors et la différence de taille entre les personnages, une mise en scène lysergique et une bande originale d’Andrei Romanov (du groupe de rock Akravium) qui révèle complètement son origine soviétique. Dans le thème musical qui ouvre la production, Romanov chante les origines des anneaux de pouvoir et comment ils ont été distribués après leur création parmi les nains, les elfes et les hommes.

Tolkien en Russie, frénésie en toute sécurité

L’adaptation a été jugée perdue par les problèmes que Tolkien a toujours eu en Russie (à la fois en ce qui concerne les traductions de ses livres originaux et les projets d’adaptation). En partie, par à quel point l’histoire d’une alliance de races différentes était considérée comme antipatriotique dans la Russie communiste renverser un pouvoir totalitaire et en partie à cause de la complexité de la traduction russe.

Ce n’est pas la première adaptation de Tolkien sur le territoire soviétique: il y a un ‘Le Hobbit’ de 1985 avec des danseurs du théâtre Mariinsky et dont Tolkien est le narrateur. Il existe une version animée de «The Hobbit» également de 1991, mais on pense qu’elle est perdue (même si après cette déterration de «The Fellowship of the Ring», nous retrouvons espoir). Et même la traduction de la version de Peter Jackson a ses bizarreries. Notre coup de coeur: Frodon Baggins est renommé Fyodor Mikhailovich.