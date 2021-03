Schitt’s Creek Saison 6: C’est une très bonne nouvelle pour les fans, l’émission arrive tôt sur Netflix

La dernière fois que la sitcom primée « Schitt’s Creek » est apparue plusieurs jours plus tôt qu’elle n’a été organisée.

Le producteur et star de «Schitt’s Creek», Daniel Levy, a tweeté la nouvelle tôt samedi matin à proximité d’un gif Moira, en communiquant: «Stun! L’histoire de la saison 6 et de The Best Wishes, Warmest Regards vient de tomber régulièrement sur Netflix! Passez une fin de semaine remarquable! Étourdir! L’histoire de la saison 6 et de Best Wishes, Warmest Regards vient de tomber depuis le début.

La dernière saison de l’émission devait d’abord se poursuivre sur la scène de diffusion en continu le 7 octobre.

À proximité de la saison 6, un compte rendu sur la production de l’émission intitulée «The very best, Warmest Regards» est également ouvert sur Netflix. L’histoire suit le développement imprévu sous-jacent de la série, de la même manière qu’elle offre une compréhension de la production des dernières scènes du plan.

«Schitt’s Creek» a remporté d’énormes prix aux Emmy Awards de l’année en cours, récupérant chacune des quatre distinctions de l’arrangement parodique.

Eugene Levy et Catherine O’Hara ont remporté un incroyable interprète principal et interprète dans un plan d’action de farce, Daniel Levy et Annie Murphy ont été reconnus comme interprète et interprète de soutien inhabituels dans un plan de parodie, et le spectacle a également récupéré l’honneur du meilleur cours de satire de action.

Daniel Levy était de la même manière respecté pour l’écriture phénoménale dans un plan de parodie et la planification mémorable dans un plan d’action de farce pour la dernière scène de l’émission, «Lively Ending».

Lors d’un rassemblement après les Emmys, Daniel Levy a démontré que de toute façon le spectacle est terminé, divers exercices incorporant la famille Rose peuvent ne pas être hors de propos.

« Pour être clair, c’est la meilleure façon dont nous pouvons avoir à tout moment terminé le spectacle », a déclaré Levy. «Au cas où il y aurait une idée qui me viendrait à l’esprit, elle devrait vraiment être suffisante compte tenu du fait que c’est une merveilleuse technique pour dire au revoir.

Croisons les doigts, nous avons bientôt une idée respectable qui nous vient à l’esprit… Je n’ai pas pu avoir besoin de quoi que ce soit pour travailler à nouveau avec ces gens.

«Schitt’s Creek» a d’abord communiqué sur CBC au Canada avant de passer aux États-Unis par des méthodes pour Pop TV. Netflix a acquis les droits de diffusion en continu de l’émission en 2017, ce qui a massivement confirmé sa réputation.

