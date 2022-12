Sabrina Impacciatore révèle comment son rôle de directrice d’hôtel dans White Lotus a changé sa vie

La deuxième saison de HBO Le Lotus blanc a prouvé que la comédie dramatique populaire de Mike White ne s’est améliorée qu’avec le temps. La saison 2 de la série se déroulant en Italie, les téléspectateurs ont découvert divers nouveaux personnages, dont Valentina (jouée par Sabrina Impacciatore), le directeur de l’hôtel. Récemment, Impacciatore a discuté avec The Hollywood Reporter de son rôle dans la série HBO et de l’impact que jouer Valentina a eu sur sa vie. « C’était au-delà de mes attentes, mais c’était à la hauteur de mes rêves », a déclaré Impacciatore. « Faire partie de ce projet a été une grande, énorme chance pour moi. Parce que j’ai enfin pu vraiment voir des choses qui, ici en Italie, [otherwise] ne serait tout simplement pas possible. »

Bien qu’Impacciatore ait d’abord acquis une notoriété en Italie grâce à des rôles dans Paolo Paolo Virzì N (Io et Napoléon) (2006) et de Gabriele Muccino Il n’y a pas d’endroit comme à la maison (2018), elle est restée relativement inconnue aux États-Unis. Avant sa partie sur Lotus blancL’apparition la plus notable d’Impacciatore dans le film américain était une petite apparition dans Mel Gibson La passion du Christ (2004), où elle interprète Seraphia.

Mais selon la star italienne, tout a changé grâce à son rôle dans Lotus blanc. Elle a dit : « J’ai souvent été en Californie, [but] après la diffusion du premier épisode, tout le monde m’a reconnu. Je fais partie d’un véritable phénomène culturel qui est suivi avec beaucoup de passion. »





Sabrina Impacciatore a admis qu’elle n’avait jamais vu White Lotus avant d’auditionner pour la saison 2

Impacciatore a ensuite révélé comment elle avait obtenu le rôle dans Lotus blanc et a même admis qu’elle n’était pas au courant de la série avant que son agent ne mentionne l’audition pour le directeur de l’hôtel. Elle a dit : « Je dois avouer : je n’avais pas vu la première saison [when I was cast] », a révélé l’acteur italien. « En général, je ne regarde pas vraiment les séries télévisées. Je n’ai tout simplement pas le temps. J’ai été appelé par mon agent qui m’a dit : « C’est une audition importante ; ça fait quatre mois qu’ils cherchent une actrice et ils ne la trouvent pas. Je tournais déjà un autre film à l’époque, donc au départ, j’ai dit non. »

Pourtant, malgré la réticence initiale de l’acteur, son agent a réussi à persuader Impacciatore de reconsidérer. Elle a déclaré : « [My agent] m’a suggéré de regarder la saison 1 de Le Lotus Blanc alors, cette nuit-là, je n’ai pas dormi : j’ai regardé tous les épisodes en rafale », a-t-elle révélé. « Je jure, c’était le coup de foudre. J’ai pensé, ‘C’est mon genre de chose.’ Le drame et la comédie de cette série se chevauchent presque; les lignes sont très floues. je dois travailler [and] pour enregistrer mon audition. »

Alors qu’Impacciatore a rencontré de légers problèmes (ses amis acteurs qui étaient censés l’aider avec l’audition ont tous deux contracté COVID), son audition a fait une impression durable. Son agent l’a même appelée pour lui dire que « tout le monde était impressionné » par sa performance. Finalement, Impacciatore a rencontré White (le créateur de Lotus blanc), et malgré quelques nerfs à propos du remplacement d’Armond de la saison 1, l’acteur italien a vraiment fait de Valentina un personnage à retenir.

Impacciatore a terminé en disant : « Ce que j’ai vécu ces derniers mois a été vraiment puissant, puissant et spirituel. Le soutien que j’ai reçu a été incroyable », a déclaré l’acteur. « Je garde les pieds sur terre, |mais]j’ai surmonté d’innombrables défis et fait face à de nombreuses portes fermées, j’ai subi de nombreuses déceptions. Maintenant que j’ai cette chance, je veux en tirer le meilleur parti. Et j’ai bien l’intention d’en profiter. »