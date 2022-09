Blonde : la vraie relation d’Arthur Miller et Marilyn Monroe

CÉLÉBRITÉS

L’histoire de Netflix avec Ana de Armas et Adrien Brody est très différente des événements réels. Découvrez comment tout a commencé et comment s’est terminé le plus long mariage de la légende hollywoodienne !

© GettyArthur Miller et Marilyn Monroe en 1956.

Bien que les ovations à la Mostra de Venise ne déterminent pas le succès d’un film, elles peuvent indiquer la satisfaction du public vis-à-vis d’un certain film. Oui Blondla prochaine première de Netflix faite par Anne d’armes, a été applaudi pendant 14 minutes soutenues. Sans aucun doute, cela a généré une certaine attente chez les utilisateurs de la plateforme de streaming qui s’attendent déjà à tout voir sur Marilyn Monroe. apparaîtra Arthur Miller dans le film?

Basé sur le best-seller Joyce Carol Oatesle film écrit et réalisé par André Dominique réinterprète la vie de la grande légende hollywoodienne. De son enfance, lorsqu’elle était Norma Jeane, en passant par son ascension vers la gloire et ses liens amoureux, le film promet de tout raconter -entre réalité et fiction- sur l’intimité de Marilyn Monroe et d’Arthur Miller, qui sera interprété par Adrien Brody.

Bien que le film inclura des situations qui ont réellement existé, il ne le sera pas aussi complètement. La vérité est que, dans la vraie vie, C’était le plus long mariage de la figure mythique. Bien que le dramaturge primé ait été son troisième mari et que la relation ait pris fin, tout indiquerait qu’il était le grand amour de la vie de Marilyn. L’histoire a commencé précisément 1950alors qu’elle essayait de devenir célèbre et qu’il volait déjà tous les regards sur Broadway.

A cette époque, la blonde avait une relation informelle avec le réalisateur Élie Kazan, également ami de Miller. Tous sont invités à la même fête qui sera déterminante pour l’issue de l’histoire : l’écrivain l’invite à danser et l’attirance mutuelle est immédiate. Bien qu’il ait été marié à Marie Slaterysa compagne depuis sa jeunesse avec qui il a partagé deux enfants, le duo d’artistes a eu quelques rencontres sporadiques qui ont marqué qu’il se passerait quelque chose d’autre entre eux.

Avant d’officialiser leur relation, l’actrice a maintenu un mariage pendant quelques mois avec Joe Di Maggiole joueur de baseball des Yankees de New York, en 1954. Cependant, un an plus tard, il entame une relation officielle avec Arthur Miller et, en juin 1956, ont scellé leur amour par un mariage passionné. Le bonheur n’a pas duré longtemps : après avoir déménagé à Long Island avec le projet de fonder une famille, En 1957, Marilyn Monroe a fait une fausse couche.

Quoi qu’il en soit, l’écrivain a soutenu la légende hollywoodienne pour continuer à travailler dans l’industrie du divertissement. Il a même écrit les scripts de le milliardaire Oui vies rebelles, afin que la carrière de sa femme continue de croître. Finalementen 1961, le couple décide de divorcer brutalementaprès que l’inoubliable star de cinéma se soit accrochée à ses addictions.

