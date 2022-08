Jane Fonda veut garder la voix après avoir joué un dragon dans la chance

Ce week-end a marqué la première du premier long métrage d’animation de Skydance, Chance. Le film, qui est disponible dans certains cinémas et Apple TV +, présente Jane Fonda comme Babe le dragon chanceux. Selon Discussing Film, Fonda espère que ce sera le début d’une nouvelle branche de sa carrière !

« Cela faisait longtemps que je voulais faire une voix dans un long métrage d’animation, et je n’ai jamais eu l’occasion de le faire. »

Fonda a poursuivi en déclarant que les tentatives précédentes pour décrocher un rôle dans un long métrage d’animation n’avaient jamais été en sa faveur, ce qui est assez surprenant compte tenu de sa longue carrière ! Ce n’est que lorsque Skydance lui a proposé le rôle de Babe qu’elle a enfin pu avoir sa chance. Bien qu’il soit intéressant de noter que Fonda et Skydance ont un peu d’histoire, puisque la société a produit la série Netflix Grâce et Frankiedont Fonda a joué.

« Je leur ai fait confiance, je me sentais en sécurité en faisant quelque chose de nouveau avec Skydance. Et c’était quelque chose que je pouvais faire malgré le fait que j’étais au plus fort de la pandémie de COVID.

Avant d’avoir sa chance, la seule expérience de doublage de Fonda était la sorcière maléfique Shuriki dans Elena of Avalor de Disney Channel. Shuriki était l’un des principaux méchants de la série, responsable de l’emprisonnement initial d’Elena dans l’amulette d’Avalor. Mais même si son rôle à la télévision était définitivement admirable, ce n’était toujours pas un long métrage.

La chance est l’histoire de Sam, une fille humaine qui a été en proie à la malchance toute sa vie. Un jour, elle trouve un authentique sou porte-bonheur qui serait parfait pour aider son amie à se faire adopter. Mais lorsqu’elle le jette accidentellement dans les toilettes, elle se rend au pays de la chance pour le récupérer. Le film est la première tentative de Skydance Animation de rivaliser avec Disney + et Netflix en matière de diffusion directe de films d’animation.

Fonda a confirmé à Discussing Film qu’elle était prête à reprendre le doublage, mais seulement si elle pouvait être impliquée tôt comme avec Skydance. Peggy Holmes, la réalisatrice de Luck, a expliqué à Brief Take à quel point Fonda était intime avec le processus.

« C’est une personne très curieuse qui veut comprendre comment tout fonctionne. Nous l’avons intégrée très tôt dans le processus. Nous avions notre équipe d’histoire, c’est environ 10 et 12 personnes, qui lui présentaient les séquences (partout sur Zoom, attention). En fait, ils lui ont montré les séquences du storyboard au fur et à mesure qu’elles étaient en cours de réalisation afin qu’elle puisse voir comment nous réalisons le film. La regarder prendre ces dessins et commencer à mettre ce dragon dans son corps était tout simplement incroyable ! C’était tout simplement incroyable de voir Jane incarner complètement ce dragon de 40 pieds. Elle a eu cette idée géniale lorsque nous lui avons présenté les storyboards. Elle va ‘attends, j’ai une très longue queue. Pourquoi est-ce que je ne l’enroule pas autour de moi comme un boa ? C’était donc l’idée de Jane et c’est dans le film ! C’était tellement amusant et vraiment collaboratif de travailler avec elle.

Jane a expliqué plus en détail avec Discussing Film son processus, expliquant à quel point il est important qu’elle participe à la création de son personnage.

« J’ai produit plusieurs de mes propres films et je sais comment créer des personnages. Plus tôt je peux être impliqué dans un projet, mieux je l’aime.

D’autres détails sur le personnage auxquels Fonda s’attribue le mérite sont les longs cils caractéristiques de Babe, la nature spontanée de son feu de dragon et même le dragon nommé Babe ! Pour un doubleur, être si impliqué dans le personnage est très rare dans l’industrie. Habituellement, les concepteurs et les artistes s’inspirent de l’acteur pour peaufiner et développer les personnages. Mais Fonda a décidé de passer à l’étape suivante, ce qui ressemble exactement au genre de chose qu’elle ferait en tant qu’actrice et militante chevronnée ! Peut-être que Babe apportera un peu de chance à Fonda afin qu’elle puisse revenir dans l’industrie pour un autre tour.