Qui est Toro Gato ? Détails de la nouvelle identité et du nouveau nom de Kat Graham

Kat Graham s’est engagée à embrasser sa culture et ses ancêtres ouest-africains et s’identifie maintenant à son vrai moi – Toro Gato.

L’ancienne star de Vampire Diaries a fait ses débuts avec Toro Gato mardi et a pris conscience de son nouvel album intitulé « TORO GATO: PART I » qui sortira le 10 septembre.

Qui est Toro Gato ? Détails de la nouvelle identité de Kat Graham.

Toro Gato a expliqué qu’elle venait d’une tribu ouest-africaine appelée la tribu Kpelle, qui est le plus grand groupe ethnique de la nation ouest-africaine du Libéria.

Dans son interview, elle portait des vêtements africains traditionnels et a expliqué que sa tenue était une collection de différentes pièces qu’elle a choisies pour représenter qui elle est en tant que femme et honorer la culture africaine.

« Lorsque nous parlons de trouver nos vérités les plus profondes, nous devons réellement regarder qui nous sommes réellement, alors je trouve différentes façons d’embrasser cela », a déclaré Toro Gato.

L’identité de Toro Gato sera explorée sur son nouvel album.

L’album, qui est disponible exclusivement en NFT via YellowHeart, sera Toro Gato s’incarnant.

« Parfois, nous oublions notre cœur et notre vérité et en tant qu’artiste, je veux explorer cela avec ce Toro Gato et toute cette collection NFT », a déclaré Toro Gato.

Elle a révélé que sa présentation en direct de son single « SWIM » fera ses débuts le 8 septembre pour célébrer à la fois son anniversaire et son « jour de la mort » avec Kat Graham entrant dans son vrai Toro Gato.

Dans la chanson « SWIM », il y a une parole qui va, « Maintenant, je suis cette fille que tu connaissais. »

C’est exactement ce que Toro Gato transmet au public lorsqu’elle a dit qu’elle voulait « démanteler mon ancienne identité. »

Toro Gato dit que Kat Graham est son alter ego.

« Ils disent que c’est l’alter ego mais je pense en fait que plus je passe de temps dans cet espace, je pense que Kat est l’alter ego », a déclaré Toro Gato.

« Je deviens l’Africain de l’Ouest, le dirigeant, le monstre, qui n’a peur de rien de ce qui peut apparaître sans chaussures. Je pense que c’est vraiment amusant et un endroit terrifiant. »

Que veut dire Toro Gato ?

La page de Toro Gato sur Yellow Heart indique que le nom se traduit par « Bull Cat » en espagnol.

Le site Web mentionne également que Toro Gato est une reconnaissance de son ombre.

Toro Gato a déclaré que le nom représente « les côtés clair et obscur ». Toro est le côté obscur et ce monstre que vous ne voulez pas laisser sortir, mais Gato est le côté léger et paisible.

Les deux côtés coexistent et Toro Gato « met en valeur l’esprit subconscient et l’esprit conscient ».

L’Instagram de Toro Gato est toujours sous le nom de Kat Graham et il reste à déterminer si cela changera après son anniversaire car elle a dit que c’était son « jour de la mort » et qu’elle deviendrait elle-même en tant que Toro Gato.

Le nom a été choisi par Graham et Darren Genet, qui ont réalisé tous les films de la NFT.

Genet est un directeur de la photographie et réalisateur de télévision américain qui a réalisé deux épisodes pour The Vampire Diaries et le court métrage « Muse » de 2015 avec Kat Graham.

Les deux sont également impliqués dans une relation amoureuse depuis 2019 alors qu’elle mentionne sur son Instagram qu’il est son amour.

Megan Hatch est un écrivain à YourTango qui couvre le zodiaque, l’amour et les relations, et la culture pop.