Control Z : les raisons pour lesquelles Zion Moreno n’est pas dans la deuxième saison

La deuxième saison de Contrôle Z est maintenant disponible sur le service de streaming Netflix avec un nouveau lot d’épisodes, qui ont déjà été vus par les fans et en attendent un troisième. Nous parlons d’une série qui a eu beaucoup de succès en 2020 et semble maintenant revenir avec tout, bien que compté sur l’absence de Sion moreno, l’une des grandes révélations. Parce que?

Le deuxième volet du spectacle créé par Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi et Miguel García Moreno s’est concentré sur un nouveau méchant nommé El Vengador. Ana Valeria Becerril, Michael Ronda, Yankel Stevan, Macarena García, Andrés Baida, Fiona Palomo, Patricio Gallardo, Samantha Acuña, Patricia Maqueo, Ana Sofía Gatica, Rocío Verdejo, Rodrigo Cachero, Xabiani Ponce de León et Iván Aragón composent le casting principal.

Celui qui brille par son absence dans les derniers chapitres est Sion moreno, interprète d’Isabela de la Fuente dans la saison 1. L’annonce de son départ de l’émission a été faite par elle-même à travers une déclaration sur ses réseaux sociaux fin 2020, dans lequel il écrit : « Cette année, Control Z a changé ma vie. Ce fut une expérience unique pleine d’amour et de magie « . Quelles étaient les raisons ?

Il a ensuite expliqué pourquoi : « J’ai pris la décision personnelle de rester plus près de chez moi en ces temps incertains et donc, même si cela fait très mal, je ne reviendrai pas pour la deuxième saison. ». Il a clôturé la déclaration avec des mots à ses fans : « Nous ne serions pas dans cette situation sans vous. Je n’aurai jamais assez de mots pour vous remercier ».







Bien qu’il ait assuré que c’était la raison, on pense que son absence dans Control Z est en fait due à sa participation au redémarrage de Gossip Girl, une série déjà disponible sur la plateforme HBO Max et dans laquelle Luna La prend vie. C’est sans doute une grande perte pour la série Netflix, mais l’actrice de 26 ans a pris une décision importante et tout indique que sa carrière est en plein essor.