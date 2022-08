Leslie Grace, dans quel film l’actrice de Batgirl a-t-elle participé

Chanteuse, actrice et compositrice Leslie Grace Martinez a été aux yeux du public après que Warner Bros. a annulé le »Fille chauve-souris », dans lequel elle a joué et a été impliquée dans le processus d’enregistrement en Écosse pendant 7 mois. La production du long métrage était presque prête et avait coûté 90 millions de dollars dans son processus de production.

« Chère famille! D’après les dernières nouvelles concernant Batgirl, je suis fière de l’amour, du travail acharné et de l’intention que toute notre incroyable équipe de distribution et de production a mis dans ce film », a déclaré Grace sur son Instagram, faisant allusion à l’annulation du film. L’annonce a été faite cette semaine lorsque Warner Bros. a mis de côté le projet qui ramènerait également Michel Keaton comme Batman.

Cependant, au-delà de la production de »Batgirl », Leslie Grace a participé à d’autres grandes productions, avec des films réalisés par des réalisateurs acclamés tels que Lin-Manuel Miranda.

Grace Martínez a participé en tant que Nina Rosario à l’adaptation cinématographique de 2021 » Dans les hauteurs », connue sous le nom de » En el Barrio » en Amérique latine. Le film, réalisé par Lin-Manuel Miranda, a décerné au réalisateur un Tony Award, recevant de grands applaudissements de la part des critiques et du public, beaucoup le qualifiant de l’un des meilleurs films de l’année.

»En el Barrio » est une adaptation de la comédie musicale »In the Heights », où Miranda unit les styles musicaux, donnant une touche de rap et de hip-hop, pour donner une touche moderne à l’histoire créée par Quiara Joy Hudes Oui Lin-Manuel Miranda. Ici, nous plongeons dans l’histoire d’Usnavi, un propriétaire de magasin qui poursuit son rêve de retourner en République dominicaine et de conquérir Vanessa, l’amour de sa vie.

La performance de Grace a reçu de nombreux éloges, beaucoup la considérant comme l’une des performances les plus remarquables. C’est pour ce rôle que Warner Bros. a choisi l’actrice dans le rôle de Barbara Gordon / Batgirl dans » Batgirl », dont la première était prévue sur HBO Max. La carrière de Leslie Grace Martínez ne fait que commencer, donc pour le moment, elle n’a pas eu un grand nombre de participations dans le monde du cinéma.