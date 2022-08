Max Payne sur Mars, c’est DOOM Payne

C’est toujours la meme chose. Tu penses que tu as tout vu dans la vie et puis ça vient MORT (1993) au coin de la rue et apportez-en un nouveau module out – ou quelqu’un a le jeu sur un nouveau terminal à exécuter a obtenu.

Dans ce cas, il frappe la star du jeu vidéo Max Paynequi est né avec la fonction bullet time.

A part ça depuis quelque temps Remakes de la première et deuxième partie sont en conversation, où même jeux de rock star devrait être impliqué, vous pouvez déjà parcourir les « rues » avec Max d’une manière différente. En supposant qu’il y ait des routes sur Mars, bien sûr.

Max Payne a une nouvelle maison

Le mod du créateur BulletTimeTails est appelé « Doom Payne » et tient ce qu’il promet. Max Payne au ralenti, tuant des démons.

Le projet n’est pas encore terminé, il est encore à un stade précoce de développement. Et pourtant, les premières images animées donnent envie d’en savoir plus. à travers le Mod Bullet Time intégré de Xortts il y a même le bien connu et populaire Matrice au ralenti.

Le moddeur les a musique échangéede sorte que tout rappelle un peu plus le réglage « Max Payne ».

Cependant, cela reste discutable : que fait Max sur Mars ? Peut-être n’est-ce qu’un rêve dans lequel il est ? Dans ses rêves, il frappe probablement les démons qui hantent son être le plus profond depuis des années.

Nous sommes ravis de voir comment un tel mod peut se développer et d’attendre qu’il y en ait un Version complète de l’idée sommes. À première vue, la fonctionnalité pourrait bien s’intégrer dans la vie quotidienne de DOOM. Ou que veux-tu dire ? Souhaitez-vous jouer un tel mod?