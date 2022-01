Jamie Kennedy et Stu Stone vont ‘Rollin’ avec Saget’ dans le clip vidéo resurfacé

Bob Saget sera pour toujours « l’enfoiré le plus malade dans un cardigan », comme le prouve le clip épique de « Rollin’ with Saget ». Créé en 2006 pour la série MTV Exploser, la vidéo présente Jamie Kennedy et Stu Stone faisant équipe avec le Full house star pour une soirée en ville. Il dépeint Saget comme essentiellement le roi d’Hollywood avec un personnage qui contraste fortement avec Danny Tanner. Vous pouvez regarder le clip vidéo ci-dessous, qui a beaucoup circulé récemment avec des fans revisitant le matériel de Saget.

Saget était clairement satisfait de son implication dans la vidéo. Depuis, il utilisait une partie de la chanson comme chanson thème, jouant souvent la musique lorsqu’il faisait son entrée sur scène pour des spectacles d’humour. Les visuels aident vraiment à faire Rouler avec Saget tant mieux, car il n’y a rien de tel que de regarder Saget briser des combats de club ou rouler des blunts sur le siège arrière. Mais les paroles sont plutôt divertissantes et hautement citables pour ceux qui connaissent la chanson.

Le refrain accrocheur dit : « ‘Who you rollin with?’ Bob-Bob Saget / Numero uno, personne ne fait mieux / ‘Who you rollin with?’ Bob-Bob Saget / L’enfoiré le plus malade dans un cardigan. »

Pour couronner le tout, Saget termine la vidéo en disant directement à la caméra : « Bonne nuit, Michelle ». C’est évidemment une référence claire à Full house où Danny Tanner de Saget était le père de trois filles, Michelle (Mary-Kate et Ashley Olsen) étant la plus jeune.

Après la mort de Saget plus tôt ce mois-ci, Jamie Kennedy a écrit sur Twitter : « Je suis assis ici en état de choc total et de tristesse suprême. Bob ? Bob ??? Howww ??? Cela n’a aucun sens ! Il y a tellement de choses à dire et je le ferai à plus tard, mais en ce moment, mon amour va à sa merveilleuse épouse et à ses 3 merveilleuses filles. Je suis vraiment désolé. »

La comédie Edgy de Bob Saget a souvent choqué les fans de Full House





La vidéo « Rollin ‘with Saget » a en outre révélé qu’il y avait un autre côté à la comédie de Bob Saget. Bien que largement connu pour ses blagues grinçantes sur Full house et Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique, il livrerait du matériel beaucoup plus torride lors de son numéro de stand-up. Les gens qui ont vu la comédie stoner À moitié cuit en 1998 ont également reçu un indice sur la façon dont Saget pouvait être sale, compte tenu de son camée surprenant.

Dans le film, Dave Chappelle joue un stoner essayant d’arrêter de fumer de la marijuana. Il assiste à un groupe de soutien pour la toxicomanie où il est rapidement hué pour avoir annoncé ses difficultés à arrêter de fumer. Le personnage de Saget soutient qu’il n’y a pas de comparaison, car il « avait l’habitude de [perform a sexual act] pour de la coke. » Plus tard, Saget expliquerait comment il se ferait souvent citer cette ligne par les fans, ce qui n’était généralement un problème que lorsqu’il avait ses enfants avec lui.

Qu’il joue la sécurité sur ABC ou qu’il devienne plus extrême sur scène, l’objectif de Saget était toujours le même. Il voulait juste apporter de la joie et des rires aux autres, et il a passé des décennies à faire exactement cela. L’humoriste emblématique nous manquera à jamais. Repose en paix.





