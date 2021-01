Pourquoi ne pas vous soucier de charger le microphone de votre mobile en essayant de trouver la carte SIM

Il y a quelques années nous avions le marché plein de terminaux avec des designs moins soignés que ceux que nous trouvons actuellement, quelque chose qui avait l’avantage de favoriser la réparabilité des terminaux. Après tout, il est plus facile de réparer un smartphone facile à ouvrir, même s’il peut toujours échouer.

Maintenant, les choses ont beaucoup changé, et en fait, il existe une page appelée iFixit qui évalue les smartphones en fonction de la facilité – ou de la difficulté – de les réparer. Et maintenant, il a révélé pourquoi Vous ne devriez pas vous soucier de casser le microphone de votre smartphone avec le pic d’extraction de la carte SIM.

Non, vous ne pouvez pas endommager le microphone de votre smartphone avec le dissolvant de carte SIM

À certaines occasions, vous avez sûrement douté que le petit trou que vous voyez sur votre smartphone soit destiné à insérer la carte d’extraction ou s’il s’agit du microphone. Aussi, Sachez que si par hasard vous avez ramassé l’outil d’extraction – ou une épingle – pour le vérifier, vous n’avez rien à craindre, vous n’avez pas cassé le microphone de votre smartphone.

Et, comme l’explique iFixit lui-même, il n’y a aucun risque d’endommager le micro, car dans les smartphones, le micro n’est pas comme on l’imagine a priori, mais c’est un petit module intégré à la surface de la carte mère. De plus, le canal par lequel le son est transporté du cadre terminal au module de microphone est conçu de sorte que cet outil ne rentre pas.

D’autre part, il existe d’autres facteurs, tels que l’éventuelle forme en L du module, ou sa perpendicularité par rapport au cadre, qui rendent très difficile son endommagement avec l’outil d’extraction. De toute façon, Si vous souhaitez localiser efficacement où se trouve la carte SIM de votre smartphone, ou consulter ses instructions, Ou vous vous arrêtez pour regarder lequel des trous que vous voyez a une boîte avec la forme du plateau SIM.

