Boba Fett : À quel point les rancoeurs de la saga Star Wars sont-elles dangereuses ?

Depuis l’époque de la première Trilogie Star Wars ils font partie intégrante de la galaxie lointaine, très lointaine. Non, nous ne parlons pas des Jedi ou des Sith, mais la rancune vorace. La dernière fois que nous avons eu un de ces êtres dans Le livre de Boba Fett voir. Raison suffisante pour faire référence à l’espèce exotique regarder de plus près lancer.

Boba Fett : Rancor terrifie ses adversaires dans Star Wars

Tout d’abord, quelques informations générales sur Rancor : c’est un espèce exotique reptilienne, qui ont un très volumineux et Corps musclé a. Ceci est porté par deux plutôt court jambes. ton pauvre lui sont directement opposés disproportionné long et ils peuvent les utiliser pour saisir leurs victimes, puis les mutiler avec leurs dents acérées. De plus, les représentants de cette espèce jusqu’à 5 mètres de haut et ils ont la peau très épaisse qui résiste même aux tirs de blaster pouvez.

Mais nous arrivons maintenant à la question formulée dans le titre – à quel point la rancœur est-elle dangereuse ? Eh bien, pour être honnête, ce n’est pas une question facile à répondre. Par nature, ils sont omnivores pas de créatures malveillantes. Cette information confirme également le gardien de la rancœur dans Le Livre de Boba Fett. Il y a même des exemples dans le canon « Star Wars » qui montrent que certaines espèces, d’une certaine manière dans une coexistence pacifique avec rancoeur Vie. C’est ce que l’on voit dans la série animée Star Wars : The Clone Wars, comme Ahsoka, Anakin et Obi-Wan sur le monde de Felucia en chemin.

C’est du moins vrai pour certaines rancunes, car en fait il y en a encore Sous-espèces, telles que la rancœur de la jungle sur la planète Felucia qui vient d’être mentionnée. Lors d’un duel entre Anakin et l’assassin Sith Assaj Ventress Tous deux devaient également faire attention à une rancœur, que le jeune étudiant Jedi Ahsoka devait finalement tuer. Elle devait le faire parce que la bête voulait se débarrasser de son maître et de Ventress et aurait pu les blesser gravement. A elle seule, cette rancœur aurait les deux combattants ne peut pas être attaqué du tout.

Une rancœur de la jungle dans Star Wars : The Clone Wars © Disney/Lucasfilm

De plus, il y a deux autres sous-espèces, la rancœur de Rage et la rancœur de l’Ombre. Les deux sont venus jusqu’à présent seulement dans Jeu mobile Star Wars : Commandant avant de. Ce que les deux types ont en commun, c’est qu’ils sont nettement plus agressifs que leurs congénères dont nous venons de parler. On dit que la rancœur de la rage est assez puissante pour niveler une base entière pouvoir détruire tout ce qui se trouve à portée de leurs bras tout en ombrageant la rancœur.

Bien que la rancœur soit intrinsèquement ainsi ne sont pas pour la violence, il y a des exceptions. Par exemple, vous pouvez être formé, comme l’a fait Jabba le Hutt avec sa rancœur. De plus, deux des trois sous-espèces sont extrêmement agressives et destructrices, et si elles deviennent incontrôlables, il sera extrêmement difficile de les apprivoiser à nouveau. Il n’est pas étonnant que ces êtres parmi les créatures Star Wars les plus dangereuses compte.

Jabba avait sa propre rancœur © Disney/Lucasfilm

On ne peut pas dire en termes généraux que Rancor créatures dangereuses sont, mais idéalement, personne ne devrait volontairement jouer avec ces extraterrestres. En cas de doute, cette rencontre ne se terminera probablement pas trop bien. Peut-être bientôt aussi Le nouvel animal de compagnie de Boba Fett montrer qu’il ne faut pas se moquer de lui.

Les nouveaux épisodes du Livre de Boba Fett sont sortis tous les mercredis à 9h exclusif à Disney Plus.