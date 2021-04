Peter Crouch a demandé aux secrétaires de mentir à sa femme Abbey Clancy pour qu’il puisse sortir

Nous avons tous dit un petit mensonge blanc pour passer un bon moment à un moment donné. Que ce soit pour notre moitié, nos parents quand nous étions plus jeunes ou notre patron et il semble que Peter Crouch n’y fait pas exception.

Parlant sur son podcast Ce podcast de Peter Crouch, il a dit: « Il y a eu quelques occasions où il y a eu une petite session de liaison d’équipe ou quelque chose comme ça et Ab dira, ‘Vous n’avez pas à y aller, n’est-ce pas?’

« Je serai comme, ‘Eh bien, non, je fais’ donc il y a eu une ou deux fois où je suis allé voir le secrétaire: ‘Pouvez-vous simplement envoyer un e-mail disant que c’est obligatoire et que c’est important pour l’équipe? ».

« Et nous allons juste passer une soirée. »

Ce n’est pas tout ce que le gazon sournois a fait non plus en révélant qu’il avait l’habitude de jouer à la carte « J’ai un jeu demain » afin de ne pas avoir à se lever avec les quatre enfants du couple pendant la nuit.

Il a poursuivi: «Un vendredi, c’est comme le moment magique de sortir de quoi que ce soit parce que le samedi est la chose la plus importante.

«Vous vous entraînez toute la semaine pour jouer un samedi… Je me souviens de la naissance de mon premier bébé et je jouais encore.

« Vendredi soir si elle pleure ou quelque chose comme ça, je me dis: » Ce n’est pas pour moi, j’ai un match demain « .

«J’avais une routine fixe – je devais manger correctement, je devrais me coucher tôt et aucune interruption jusqu’à ce que je sois prêt à me lever. Pour être honnête, Ab a compris. Moi aussi, juste après avoir ouvert mon application bancaire en ligne.