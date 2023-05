Les premières réactions d’Asteroid City l’appellent charmant mais pas le meilleur de Wes Anderson

DeWALT DCG409NT Meuleuse angulaire XR (18V/125mm/sans batterie) Tstak

• Technologie FlexVolt ADVANTAGE : l'outil reconnaît les batteries XR FlexVolt et fournit une puissance accrue, idéale pour les tâches les plus difficiles • Frein moteur électronique qui réduit la réaction de rebond en cas de bourrage ou d'arrêt pour un meilleur contrôle • Embrayage électronique qui réduit la réaction de rebond en cas de bourrage ou d'arrêt • Un embrayage électronique réagit à une situation d'urgence pour déconnecter l'outil • Démarrage progressif électronique pour un démarrage plus contrôlé de la tâche • Système de protection contre les surcharges qui empêche la surchauffe en débranchant la machine jusqu'à ce qu'elle ait refroidi • Le protecteur d'écran limite la poussière aspirée par le moteur • Le corps recouvert de caoutchouc offre une meilleure adhérence et un meilleur confort Caractéristiques techniques • Technique de la batterie: toutes les batteries FLEXVOLT XR 18 V et 54 V de chaque classe Ah • Vitesse de ralenti: 9000 tr/min • Broche d’entraînement: M14 • Diamètre de disque: 125 mm Contenu de la livraison • Meuleuse d'angle sans fil • Poignée auxiliaire amortissant les vibrations • Écrou à dégagement rapide • Cagoule de protection pour les travaux de meulage • T STAK-Box II>