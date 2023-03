Fin expliquée de « The Last of Us » – Saison 1 : la décision de Joel, un massacre et plus

La série « Le dernier d’entre nous » de HBO Max créé le neuvième et dernier chapitre de sa première saison le 12 mars dernier. Intitulé « Look for the Light », l’épisode a été réalisé par Ali Abbasi et écrit par les deux créateurs, Craig Mazin et Neil Druckmann.

Cette fois, nous avons pu assister à l’un des moments clés de la relation entre Joël et Éliepuisque la décision controversée de l’un d’entre eux sera cruciale pour le développement de l’histoire.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des doutes sur l’issue de la saison 1 de « Le dernier d’entre nous »? Ensuite, découvrez quelle est la fin expliquée (fin expliquée) du chapitre 9 de la série HBO Max.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FINALE DE LA PREMIÈRE SAISON DE « THE LAST OF US » ?

vers la fin de épisode 9, Joël se réveille dans un hôpital après avoir été agressé par des membres de Les lucioles. Là-bas, Marlène le remercie et reconnaît qu’il lui est « redevable » d’avoir apporté en toute sécurité Élie jusqu’à cet endroit.

Lorsque notre protagoniste demande à voir l’adolescent, ils le lui interdisent. Ce qui est certain, c’est qu’ils la préparent à l’opération. Et, bien que ce soit la grande opportunité de trouver un remède, le très Marlène elle reconnaît que la procédure la tuera.

La femme ordonne à deux de ses hommes de prendre Joël. Cependant, il montre qu’il n’est pas prêt à perdre Élie, alors il se défend et tue ceux qui l’accompagnaient. Il est évident qu’il a pris une décision radicale : sauver la fille avant tout.

Pour cette raison, il déclenche un massacre, dans lequel la plupart des soldats du bâtiment sont victimes de son attaque. Alors, quand il arrive au bloc opératoire, il trouve Élie sous sédation et demande à être libéré. Face à l’opposition du chirurgien principal, Joël le tue.

Ainsi, les infirmières terrifiées se conforment à la demande du personnage de Pierre Pascalqui sort de l’hôpital avec Élie dans les bras. Malheureusement, Marlène les intercepte et dit Joël qu’il est encore temps d’obtenir le remède.

Cependant, il ne changera pas d’avis à ce stade. Pour cela, tire une arme à feu et tue Marlene.

Joel sauve Ellie dans la finale de la saison de « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUE SE PASSE-T-IL APRÈS LE MEURTRE ?

Élie se réveiller dans une camionnette au volant Joël. Il ment et prétend que Les lucioles ils avaient déjà trouvé plus de personnes immunisées. Cependant, ils n’ont jamais pu trouver de remède. Cordyceps.

Tous deux vont à la ville de Tommy dans Jackson. Ainsi, l’adolescente avoue se sentir coupable de toutes les morts dont il a été témoin sur son chemin.

Enfin, il demande Joël jurer que tout ce qu’il a dit sur Les lucioles c’était vrai. Il le fait et la fille accepte sa parole.

Bella Ramsey révèle qu’elle se sent coupable dans le dernier chapitre de la première saison de « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA PREMIÈRE SAISON DE « THE LAST OF US » ?

Tout au long de la première saison, nous avons été témoins des innombrables occasions où Joel a fait tout son possible pour sauver Ellie. Même le voir dans son côté le plus sanguinaire, en tant que meurtrier.

Malgré son apparence grossière, c’est un homme qui a tout perdu quand il n’a pas pu sauver sa fille. Par conséquent, réalisant que Élie rempli le vide laissé SaraIl ne veut pas la voir mourir. Encore moins traverser cette grande douleur.

Comme indiqué Neil Druckman Dans une conférence de presse couverte par Screen Rant, ses personnages sont complexes et, dans le cas de Joëlcela a beaucoup de nuances : « La plupart du temps, le public a été avec Joel et ce qu’il essaie de faire, c’est-à-dire protéger Ellie, ce qui est une très noble cause. Puis nous montrons qu’elle est triste, l’obscurité dont elle est capable.

Le débat principal sur l’issue de la saison tourne probablement autour de la vraie décision qu’Ellie aurait prise. Les intentions de Joël Ils sont clairs et, peut-être, une grande partie des téléspectateurs sympathise avec lui. Cependant, notre protagoniste ne pourrait jamais choisir.

Ce conflit a également été vécu par le showrunner lui-même Craig Mazin: « Nous accordons trop de poids à l’amour inconditionnel comme s’il s’agissait de la plus haute expression de l’amour. Inconditionnel signifie littéralement aucune condition, y compris celles où vous faites quelque chose qui n’est pas dans le meilleur intérêt de la personne que vous aimez, du moins dans le cadre d’une sorte de code moral ou éthique. Je ne dis pas que vous avez une opinion bien arrêtée sur ce qui se passe à la fin. Je ne l’ai pas. Cela me déroute moralement, je pense que c’est une décision difficile et je fais des allers-retours avec ça. Je pense que ça va arriver à beaucoup de gens”il prétendait.