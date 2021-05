James Gunn reçoit des menaces quotidiennes en tuant des personnages dans The Suicide Squad

NV GALLERY Suspension GATSBY Doré

THE GREAT GATSBY Notre luminaire GATSBY rend hommage à ce personnage célèbre pour sa capacité éblouir les autres et exprimer une atmosphère fastueuse, et chicissime dans un quotidien qui paraissait sombre. Notre suspension a donc été pensée un brin retro mais loin de laisser une impression d'inachevé, elle a été travaillée jusque dans les moindres détails pour créer une vraie ambiance dans la maison. Jouez sur l'accumulation avec les suspensions GATSBY ' suspendues au dessus d'une table à manger, elles remplaceront le traditionnel plafonnier pour donner un vrai rythme à votre déco. L'AMPOULE SE MET À NU La suspension GATSBY revisite l'ampoule et devient ultra déco pour illuminer l'intérieur ! L'abat-jour un peut trop tradi a donc été remplacé par une simple ampoule en verre transparent, mais pas si minimaliste - tout son contour ayant été strié par des formes géométriques. Aucune inquiétude, la luminosité de GATSBY n'est pas agressive mais beaucoup plus douce et économique qu'une ampoule classique grâce à l'usage de Led G9 ' 25W. Son câble suit la tendance vintage-chic avec un tissage dans les tons dorés, et est ajustable à la hauteur souhaitée afin de jouer sur l'accumulation et les dimensions. Classe énergétique A-A++