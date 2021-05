Pokémon Sword and Shield: Spikeford, Dark Order of Nezz & Circhester Bay – Solution 10

C’est maintenant Chemin des dégâts de vapeur derrière nous, tout comme eux Route 9 dans Épée et bouclier Pokémon. Alors, quelle est la prochaine étape? Tout d’abord, il entre dans le Baie de Circhesteravant d’arriver en ville Spikeford rendre visite! Sur la façon dont nous leur faisons face Entraîneur Mary et enfin nous sommes autorisés à Arena manager Nezz à Spikeford mettre qui le Ordre sombre tient prêt pour nous. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet et comment vous le maîtrisez ici dans la solution.

Baie de Circhester

Vous trouverez également une potion supérieure dans la zone nord du premier champ d’herbe. Comme vous ne pouvez pas encore traverser l’eau à ce moment-là, votre excursion sur la route 9 se termine après quelques mètres et vous êtes dans le Baie de Circhester. Ici aussi, il y a principalement des Pokémon de type eau, mais il y a quelques représentants que vous n’avez pas encore pu attraper plus au nord. Vous trouverez ci-dessous une liste des Pokémon que vous pouvez trouver et attraper dans la baie de Circhester.

Dans les hautes herbes:

Britzigel – Type: Electrique. Niveau 39 – 43. Fréquence: 5%.

Type iscalaire: sombre, psychopathe. Niveau 39 – 43. Fréquence: 25%.

Gastrodon (mer de l’Est) – Type: eau, sol. Niveau 39 – 43. Fréquence: 30%.

Urgl – type: vol, eau. Niveau 39 – 43. Fréquence: 40%.

En pêchant:

Lapras – type: eau, glace. Niveau 39 – 43. Fréquence: 1%.

Type de Wailord: eau. Niveau 39 – 43. Fréquence: 5%.

Mantax – type: eau, vol. Niveau 39 – 43. Fréquence: 10%.

Type Wailmer: eau. Niveau 39 – 43. Fréquence: 34%.

Mantirps – type: eau, vol. Niveau 39 – 43. Fréquence: 50%.

Sprite d’Overworld:

Moruda – type: esprit, plante. Niveau 39 – 43. Fréquence: 1%.

Thanathora – type: roche, eau. Niveau 39 – 43. Fréquence: 10%.

Type arctique: glace. Niveau 39 – 43. Fréquence: 15%.

Aggrostella – type: poison, eau. Niveaux 39 – 43. Fréquence: 20% (ST), 5% (SD).

Klopptopus – Type: Combattre. Niveau 39 – 43. Fréquence: 30%.

En surfant:

Mantax – type: eau, vol. Niveau 39 – 43. Fréquence: 10%.

Remoraid – type: eau. Niveau 39 – 43. Fréquence: 15%.

Mantirps – type: eau, vol. Niveau 39 – 43. Fréquence: 35%.

Type Wailmer: eau. Niveau 39 – 43. Fréquence: 40%.

Après quelques mètres dans cette zone, vous rencontrez, comment pourrait-il en être autrement, la célèbre Team Yell. Combattez les Geradaks avec des coléoptères et des fées (double dégâts), ou au combat (quadruple dégâts). Le Pandagro est livré avec combat et fuite (double dommage). Ou encore mieux: avec frais (4x dégâts). Après votre victoire, vous recevrez une nouvelle extension pour votre vélo qui vous permettra de rouler sur l’eau. Essayez-le maintenant. Vous trouverez les objets suivants à Circhester Bay:

Objectif zoom – Peu de temps après la fin de la route 9 régulière, tournez vers l’ouest et faites du vélo Rotom sur l’eau. À la fin, vous trouverez le zoom.

Perle géante. Objet scintillant sur l’eau. À l’ouest de la plage où vous avez obtenu la mise à niveau de votre vélo.

Pierre de glace – objet scintillant sur l’eau. Au sud de la perle géante ou au sud-est de la plage où vous avez amélioré votre vélo.

Triperle – objet scintillant. Se trouve / nage directement en face du site d’Eisstein.

Schützer – Loin au sud-est, sur une petite île. Situé juste en face du panneau de la baie de Circhester. Accessible uniquement par eau.

Giant Pearl – Dirigez-vous vers l’ouest dès que vous êtes sur l’eau pour la première fois. Objet scintillant dans la zone nord, se trouve directement sur la grande banquise.

Meilleur revitalisant – Également dans la zone ouest, se trouve à terre dans une boule Poké rouge.

Bonbons spéciaux – objet scintillant, à l’ouest du camp Pokémon d’Alfred.

Morceau de glace éternelle – Situé à l’est du PokéCamp d’Alfred, entouré d’un champ d’herbe.

TM22 (Flambée de pierres. Accessible uniquement par eau. Se déplace vers l’ouest depuis le PokéCamp d’Alfred. Il y a un tout petit livre dans une boule jaune de Poké sur la plage.

TM45 (plongeur) – Vous le recevrez en cadeau du couple qui essaie de passer des vacances sur la plage loin à l’ouest.

3x ballons de plongée – transats sur la plage, loin à l’ouest, directement derrière le couple qui vous a offert le TM45 (plongeurs).

Joyau normal – Un objet scintillant sur la petite plage où vous rencontrez le nageur Olaf.

Bouteille AP-Plus – Situé loin au sud-est, près du berry tree et du nageur Petra. Objet scintillant sur l’eau.

Pearl – Situé sur la plage, au sud de la baie de Circhester, juste avant la transition vers la périphérie de Spikeford.

Giant Pearl – est également situé sur la plage, au sud de la baie de Circhester, juste avant la transition vers la périphérie de Spikeford. Là où la nageuse Eliza monte et descend.

Top Elixir – Également sur la plage, au sud de la baie de Circhester, juste avant la transition vers la périphérie de Spikeford, entre les trois pierres.

Maintenant, faites du vélo sur l’eau et suivez le chemin vers le sud. Vous pouvez vous attendre à 7 entraîneurs dans cette zone, dont les Pokémon ont un niveau de 39 à 41. Cherchez dans la zone d’est en ouest, car vous pouvez trouver de nombreux objets ici et ils ne sont pas seulement sur l’eau, mais aussi sur de petites îles. Loin au sud de la baie, vous pouvez retourner à terre et entrer dans la banlieue de Spikeford.

Spikeford

Fait également partie de la route 9 et d’une zone que vous devez parcourir avant d’atteindre finalement Spikeford. Dans cette partie de Galar, un total de 2 entraîneurs vous attendent, dont les Pokémon ont un niveau de 41. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les Pokémon que vous pouvez trouver et attraper à la périphérie de Spikeford et de tous les objets que vous pouvez récupérer.

Dans les hautes herbes:

Morpeko – type: électrique, sombre. Niveau 40 – 44. Fréquence: 5%.

Cleoparda – Type: Sombre. Niveau 40 – 44. Fréquence: 25%.

Gaunux – type: sombre. Niveau 40 – 44. Fréquence: 30%.

Type Mauzinger: acier. Niveau 40 – 44. Fréquence: 40%.

Sprite d’Overworld:

Moruda – type: esprit, plante. Niveau 40 – 44. Fréquence: 1%.

Apoquallyp – type: eau, esprit. Niveau 40 – 44. Fréquence: 5%.

Aggrostella – type: poison, eau. Niveau 40 – 44. Fréquence: 5%.

Garstella – type: poison, eau. Niveau 40 – 44. Fréquence: 24%.

Klopptopus – Type: Combattre. Niveau 40 – 44. Fréquence: 30%.

Type arctique: glace. Niveau 40 – 44. Fréquence: 40%.

Tous les articles que vous pouvez trouver à la périphérie de Spikeford:

Scope Lens – Montez la colline au sud de la plage, puis dirigez-vous vers l’ouest dans la zone clôturée.

3x capsules Attack Plus – Nord-ouest de l’entrée de Spikeford. Objet scintillant par les conteneurs.

3x capsules Megablock – Au sud de l’entrée de Spikeford. Là où Marie vous a parlé.

Lutte contre Mary

À l’ouest se trouve le tunnel de la route 9 et à l’est se trouve la ville de Spikeford. À l’approche de l’endroit, vous rencontrerez un groupe de formateurs essayant d’entrer à Spikeford. Mais la ville est fermée. Laissez Mary, qui vous attend dans le sud-est, vous montrer un chemin secret dans la ville. Mais seulement si vous les battez dans une bataille Pokémon, bien sûr. Bien sûr, vous vous impliquez et ignorez les hurlements de Team Yell.

Cela commence par un Cleoparda (type: Unlight), niveau 42. Psycho ne fait aucun mal à Cleoparda et à l’esprit et Unlight n’en cause que la moitié. Au lieu de cela, pariez sur la bataille, le scarabée et / ou la fée, pour doubler les dégâts. Comme toujours, il est préférable de jouer avec un Pokémon du même type que l’attaque pour maximiser les dégâts. Ceci est suivi d’un Toxiquak (type: Poison, Combat) au niveau 43. Si possible, combattez-le avec Psycho, pour quatre fois plus de dégâts. Le sol et le vol causent toujours 2 fois plus de dégâts.

L’avant-dernier Pokémon est un Irokex (type: sombre, combat) au niveau 43. Pour 4x dégâts, vous utilisez des attaques de type payant. Le combat et la fuite causent des dégâts doubles, la roche et l’esprit n’en causent que la moitié, l’obscurité un quart et le psychopathe ne provoque même pas de griffure. Enfin il faut le refaire avec Marys Morpeko, un Pokémon du type électrique, sombre. Combattez-le avec des attaques de type Combat, Sol, Coléoptère ou Fée. L’électro, le vol, le fantôme, l’obscurité et l’acier ne sont pas efficaces, le psycho ne fait aucun mal.

«Qu’est-ce que c’était censé signifier? Mon Pokémon ne pouvait pas vraiment montrer ce qu’il pouvait faire! «

Ordre sombre dans Pokémon Sword and Shield

Après le combat, vous atteindrez enfin Spikeford par l’entrée secrète sud. Dans cette ville, il n’y a qu’une seule trouvaille, et ce sont les lunettes électorales qui se trouvent dans le stade à côté de la scène. Lorsque vous arrivez en ville, courez vers l’est pour parler à nouveau à Mary et commencez le défi de l’arène locale. Obtenez la carte de la ligue de Nezz et affrontez la mission de l’arène de Spikeford. Dans notre guide séparé nous vous expliquons exactement comment vous faites le Médaille Unlicht remportée et Nezz vous met à genoux.

Notez qu’aucun des quatre Pokémon envoyés au combat par Nezz n’a qu’un seul type. Bien que tous soient principalement sombres, ils ont également les deuxièmes types de combat, psychologique, poison et normal. Le type fée est un avantage contre trois Pokémon. Aucun des candidats de Nezz n’a une capacité ou un objet. Les attaques de type combat sont efficaces contre deux des Pokémon du gestionnaire d’arène. Cependant, vous devriez éviter le psychopathe à tout moment.