Le yoga combat la douleur physique et émotionnelle

Et s’il y avait un moyen pour vous de surmonter toutes vos douleurs avec le yoga ? Et nous ne parlons pas de douleur physique (bien que celles-ci soient également traitées avec les bonnes postures et respirations) : nous parlons de douleur émotionnelle !

Selon cette philosophie, la douleur et la souffrance auxquelles nous sommes confrontés dans la vie proviennent de 5 racines appelées kleshas. Apprenez-en un peu plus sur eux :

Avidya — Ignorance

L’ignorance est souvent la source de notre chute à bien des égards. Cependant, comme c’est la racine de toute souffrance, dans ce cas, lorsque nous ignorons notre essence, nous devenons irritables et malheureux. C’est parce que nous nions qui nous sommes vraiment, prétendons et vivons quelque chose qui n’est pas réel, et bien sûr cela n’attirera rien de moins qu’une vague de négativité dans nos vies.

Asmita – Égoïsme

En oubliant notre vraie nature, nous continuons à prétendre une personnalité ou un comportement, et dans cette tentative de forcer l’acceptation que nous sommes ce mensonge, nous devenons très égoïstes. Le monde commence à tourner autour de notre nombril. Nous oublions que nous vivons en société et que nous sommes connectés à l’ensemble. Avec cela, nous avons fini par prendre n’importe quoi personnellement, sans parler des pensées désobligeantes sur tout et tout le monde.

Raga – Attachement

Ayant développé un ego très élevé, il faut s’attendre à ce que nous devenions très attachés à nos biens et à nos désirs. Il est normal de désirer et d’apprécier certaines choses, cependant, l’attachement est une source de souffrance à bien des égards. Surtout si l’on prend en compte les standards de beauté, et les personnes qui s’accrochent à une image de perfection souvent inaccessible.

Dvesa — Aversion

Contrôlé par nos désirs, nous développons une aversion pour de nombreuses personnes, situations, choses et réalités. Et, comme cette source le suggère, avec elle nous développons encore une autre source de déni de vie telle qu’elle est, créant plus de souffrance et nous ramenant à avidya.

Abhinidvesa — Peur

Ayant établi nos attachements et nos aversions, nous ressentons de la peur. Peur de perdre, peur de faire face à quelque chose dont nous ne voulons pas. Nous souffrons de ce qui ne s’est pas encore produit, et principalement parce qu’il y a beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle. Le plus grand exemple de cela, pour beaucoup, est la peur de la mort.

Et avec cela nous retournons à la première klesha, si nous comprenions notre vraie nature, l’amour que nous devrions ressentir pour nous-mêmes et pour les autres, jamais pour les « choses ». Nous serions en mesure d’avoir une vie plus légère et plus paisible. Nous ne dirions pas une vie sans souffrances, car vivre en société et dans un système économique qui recherche avant tout la consommation rend cela pratiquement irréalisable. Mais il est possible, oui, d’utiliser la connaissance de soi à son avantage, d’essayer de mieux se connaître, de ne pas être si attaché, de penser davantage à l’autre, d’essayer de surmonter ses peurs et d’accepter toutes sortes de réalités différentes. Nous vous garantissons que votre vie sera beaucoup plus agréable !