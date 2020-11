12 fois des stylistes sont venus sous le feu pour avoir rendu les tenues des idoles féminines trop révélatrices

1. Irene (Red Velvet)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Au Prix ​​du disque d’or 2017, Irène a été mis dans une robe pull courte. La robe était si courte qu’Irène tirait constamment sur le tissu pour garder tout ce qu’elle ne voulait pas montrer. Ses multiples tentatives pour rester discrète ont retenu l’attention des fans. À son tour, ses fans étaient absolument furieux de voir à quel point la robe était courte et étaient consternés que son styliste ait pu la mettre dans quelque chose qu’elle était clairement mal à l’aise.

2. Minah (Fête des filles)

Minah a été repéré agonisant sur sa jupe incroyablement courte à la Prix ​​des arts de la culture populaire coréenne 2015. Lors de l’événement sur le tapis rouge, Minah était magnifique dans sa robe mais elle avait également l’air complètement mal à l’aise avec la longueur.

Les internautes et les fans ont remarqué ses tentatives évidentes de maintenir sa jupe et étaient très mécontents que quelqu’un ait décidé de la mettre dans quelque chose comme ça.

3. Taeyeon (génération de filles)

Lors d’un concert, les fans n’ont pas pu s’empêcher de souligner à quel point Taeyeonla jupe était. Bien qu’ils soient heureux qu’elle paraisse indifférente à la longueur de la robe, ils craignent toujours qu’elle ne soit mal à l’aise et espèrent qu’ils ne verront pas beaucoup de la tendance des jupes courtes sur leur idole dans les performances ultérieures.

4. Irene (Red Velvet)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Au cours d’un épisode de M! Compte à rebours, Irène est apparu sur scène dans une robe verte très courte pour interpréter «Red Flavour». Irène a de nouveau semblé très mal à l’aise dans la micro-mini jupe et a dû baisser sa robe plusieurs fois. Les fans ont remarqué ses actions et ont également réalisé qu’elle ne pouvait pas danser correctement grâce à sa robe.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Lorsque la vidéo a été diffusée, les fans ont immédiatement inondé la section des commentaires de leurs préoccupations et de leurs plaintes. Un fan a même fait remarquer qu’ils avaient vu Irene baisser sa jupe 9 fois! Le consensus général était que les fans n’étaient pas satisfaits de son inconfort et ont demandé aux stylistes de la mettre dans des jupes plus longues.

5. Nancy (Momoland)

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Tandis que Momoland sont connus pour leurs hauts courts et leurs shorts, les fans s’inquiètent de plus en plus de la taille courte de leurs tenues. Nancy en particulier, semble avoir des shorts plus courts que ses collègues et a accidentellement révélé certains de ses derriere à de nombreuses reprises. Les fans ont été particulièrement sensibles sur le sujet car, jusqu’à récemment, Nancy était encore mineure.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Elle a également été vue en train de tirer et d’ajuster son short. Lorsque les fans ont commencé à remarquer à quel point elle avait l’air mal à l’aise, ils ont exigé que les filles soient autorisées à porter des shorts de sécurité pour garder leurs tenues sous contrôle!

6. Yeonwoo

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Yeonwoo est un ancien Momoland membre que les fans ont repéré ajuster constamment sa tenue. Ils ont également été choqués que les tenues accompagnent leur chanson à succès «Bboom Bboom» car c’est une chanson concept relativement peu sexy. Les fans ont exprimé leur frustration face aux tenues ainsi que l’inconfort évident des filles et ont exigé qu’elles reçoivent des tenues de scène appropriées à l’avenir.

7. Velours rouge

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Pendant Musique Core 2017, Velours rouge interprété «Peek-A-Boo» dans de superbes tenues de scène, mais ces jolies tenues de scène n’étaient pas tout à fait ce qu’elles semblaient au début. Plus les filles dansaient, plus les fans remarquaient à quel point elles avaient l’air mal à l’aise.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les tenues incroyablement courtes ont presque causé un dysfonctionnement de la garde-robe pendant une partie de leur performance et leur chorégraphie n’a pas rendu les choses plus faciles. Les fans étaient très inquiets que leurs idoles semblaient si mal à l’aise et espéraient que leurs tenues ultérieures seraient meilleures.

8. Irene (Red Velvet)

Quand Irène arrivé au 2016 SBS Gayo Daejun, les fans ne pouvaient s’empêcher d’être surpris de la beauté d’Irène dans sa robe. Bientôt, cependant, ils ont commencé à remarquer à quel point Irène était mal à l’aise dans la robe. Beaucoup de photos de l’événement la montrent constamment en train de tirer la robe vers le bas.

Ils ont exprimé leur opinion sur la robe et ont grondé ses stylistes, mais ce ne serait pas la seule fois que les photos auraient un impact. En 2018, les images de l’événement ont fait une réapparition, au grand dam des internautes.

9. Seolhyun (AOA)

Lors d’une conférence de presse 2016, Seolhyun a été repéré portant une robe rouge très sexy. Le seul problème était qu’elle semblait un peu mal à l’aise. Les fans ont pris note des nombreuses fois où elle a ajusté la jupe et couvert le devant de la robe afin de ne rien montrer qu’elle ne voulait pas être vue. Alors que les fans aiment normalement les concepts sexy de Seolhyun, ils n’étaient pas ravis de ce look simplement parce qu’elle semblait très affligée.

10. Lisa (BLACKPINK)

Au Prix ​​de la musique de Séoul 2017 événement tapis rouge, les fans ne pouvaient pas arrêter de regarder BLACKPINKde Lisa. Ils étaient stupéfaits de voir à quel point elle était fantastique et belle dans sa robe.

Ils étaient également stupéfaits par la taille courte de la tenue. À l’arrêt, Lisa ressemblait à la déesse qu’elle est mais dès qu’elle a dû bouger, elle avait l’air très mal à l’aise.

11. Sana (DEUX FOIS)

Au Prix ​​du disque d’or 2017 les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que les jupes des idoles féminines semblent devenir de plus en plus courtes.

Ils ont particulièrement remarqué Sanajupe car elle plaçait constamment ses mains devant son corps pour tenter de maintenir la robe en place.

12. Minah (Fête des filles)

Minah avait l’air exceptionnellement chic lors d’un événement de mode en 2016, mais son excellente mode a été éclipsée par son inconfort évident.

Sa micro-mini jupe l’empêchait presque de marcher et les escaliers étaient encore plus dangereux. Elle a été vue en train de se couvrir les cuisses et les fans étaient vraiment inquiets pour le petit look.