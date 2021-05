Les plans ambitieux de la Chine dans l’espace vont au-delà de la Lune et de Mars

17 mai 2021 17:27:56 IST

La Chine a maintenant accompli quelque chose que seuls les États-Unis et (très brièvement) l’Union soviétique avaient fait auparavant: un atterrissage réussi sur Mars. En orbite autour de la planète depuis février, un engin chinois, appelé Tianwen-1, a envoyé un véhicule d’atterrissage dans une descente difficile vers sa surface, où il a atterri samedi. Le véhicule, qui transporte un land rover, a rejoint trois vaisseaux spatiaux de la NASA qui surveillaient déjà la planète. La mission chinoise sur Mars peut sembler moins sexy que la dernière de la NASA, car elle répète essentiellement des exploits accomplis par les Américains il y a des décennies, mais elle représente un autre jalon dans l’ambition de la Chine de se faire une «grande puissance spatiale», comme son principal dirigeant, Xi Jinping , mettez-le le mois dernier.

D’autres jalons potentiels nous attendent. Voici ce qu’il faut savoir à leur sujet.

La lune

En janvier 2019, la Chine est devenue le premier pays à poser une sonde de l’autre côté de la Lune, la partie qui fait constamment face à la Terre. Il s’agissait du deuxième atterrissage sur la lune réussi de la Chine, après celui de 2013.

Cette année-là, il a placé un rover à la surface de la lune qui fonctionne toujours aujourd’hui, bien au-delà des trois mois qu’il devait durer. Fin avril, il avait parcouru près d’un demi-mile de son point de départ dans le cratère Von Kármán, près du pôle sud de la lune, selon un reportage de la télévision d’État chinoise.

En décembre, la Chine a envoyé un autre engin sur la lune. Il a ramassé près de 4 livres de roches et de sol près d’un élément volcanique appelé Mons Rümker et les a ramenés sur Terre – les premiers échantillons lunaires depuis ceux recueillis par la mission Luna 24 de l’Union soviétique en 1976. Certains des échantillons ont été rendus publics. afficher à Pékin en grande pompe.

La Chine nomme ses sondes lunaires après Chang’e, une déesse lunaire dans sa mythologie. Trois autres sont prévus d’ici 2027, avec des rovers supplémentaires, une sonde volante et même une expérience proposée d’impression 3D dans l’espace, selon les déclarations de l’agence spatiale chinoise. Les missions visent à jeter les bases d’une base lunaire et des visites d’astronautes, ou taïkonautes, comme les chinois les appellent, dans les années 2030. Jusqu’à présent, seuls les programmes américains Apollo ont mis des gens sur la lune.

En mars, l’agence spatiale russe Roscosmos a déclaré qu’elle travaillerait avec la Chine sur la construction d’une station de recherche lunaire, bien que les pays n’aient pas encore fourni de détails sur les plans conjoints.

Une station spatiale rivale

Le lancement par la Chine en avril du module principal de sa nouvelle station spatiale en orbite a attiré plus d’attention internationale que prévu – pour de mauvaises raisons. Après avoir atteint l’orbite, le propulseur de fusée principal est retourné sur Terre de façon inquiétante dans ce qu’on appelle une «rentrée incontrôlée». Les débris ont atterri dans l’océan Indien en mai, manquant de peu les Maldives et suscitant des critiques sur la façon dont la Chine effectue les lancements de sa fusée la plus lourde, la Longue Marche 5B.

D’autres lancements comme celui-ci arrivent de toute façon. La mission était la première des 11 nécessaires pour construire la troisième station spatiale de Chine, et la plus ambitieuse, d’ici la fin de 2022. Deux autres fusées Long March 5B porteront des modules supplémentaires, et d’autres variantes lanceront des pièces plus petites. Quatre missions, dont une prévue pour juin, ramèneront les astronautes chinois dans l’espace après plus de quatre ans.

Les deux premières stations spatiales chinoises étaient des prototypes de courte durée, mais celle-ci est destinée à fonctionner pendant une décennie ou plus. Xi, le dirigeant chinois, l’a comparé à l’exhortation «deux bombes, un satellite» de l’époque de Mao Zedong, qui évoquait la course de la Chine à développer une arme nucléaire, à la monter sur un missile balistique intercontinental et à mettre un satellite en orbite. Comme toutes les réalisations de la Chine dans l’espace, il est présenté comme une preuve des prouesses de l’État dirigé par le Parti communiste.

La Station spatiale internationale, développée conjointement par les États-Unis, la Russie et d’autres, approche de la fin de sa durée de vie prévue en 2024. Ce qui se passera par la suite n’est pas clair. La NASA a proposé de maintenir la station en activité pendant encore quelques années; La Russie a annoncé son intention de se retirer d’ici 2025.

Si la station est mise hors service, la Chine pourrait être le seul jeu en ville pendant un certain temps.

La station – nommée, comme les deux premières, Tiangong, ou «Heavenly Palace» – pourra accueillir trois astronautes pour des missions à long terme et jusqu’à six pour des périodes plus courtes. La Chine a sélectionné une équipe de 18 astronautes, dont certains sont des civils (un seul est une femme). Les trois premiers devraient passer trois mois dans l’espace, ce qui dépasserait le record de 33 jours pour les astronautes chinois établi en 2016.

Hao Chun, le directeur de l’Agence spatiale habité de Chine, a déclaré aux médias d’État que les astronautes d’autres pays seraient autorisés à se rendre, que ce soit à bord d’un vaisseau spatial chinois ou du leur, bien qu’ils auraient besoin d’un mécanisme d’amarrage «conforme aux normes chinoises», ce qui sont différents de ceux de la Station spatiale internationale. Il a dit que certains astronautes étrangers apprenaient déjà le mandarin en préparation.

Mars et au-delà

La mission chinoise sur Mars, appelée Tianwen («Questions au ciel») d’après un poème classique, tente en une fois d’achever un trio de prouesses que la NASA a accomplies pendant plusieurs années. Il a atteint l’orbite autour de la planète et a maintenant mis un engin en toute sécurité à la surface. La prochaine étape consiste à sortir un rover, ce qui est attendu dans les prochains jours.

L’Union soviétique a été le premier pays à débarquer un engin sur Mars, en 1971, mais quelques secondes après son atterrissage, l’atterrisseur a cessé de communiquer, probablement à cause d’une tempête de sable. Il a transmis une seule image incomplète ou indéchiffrable. Depuis lors, plusieurs autres tentatives pour atteindre la surface, faites par plusieurs pays, ont échoué.

Avant samedi, seuls les États-Unis avaient réussi des atterrissages sur Mars – huit en tout, le plus récent du rover Perseverance en février. (La Chine a tenté d’envoyer un orbiteur sur Mars en 2011, mais la fusée russe qui le transportait n’a pas réussi à sortir de son orbite et les deux se sont écrasées sur Terre.)

L’orbiteur chinois Tianwen a étudié Mars et le site d’atterrissage Utopia Planitia, un grand bassin de l’hémisphère nord où le Viking 2 de la NASA a atterri en 1976.

Le rover chinois, nommé Zhurong en l’honneur d’un dieu du feu, mènera un certain nombre d’expériences pour étudier la topographie, la géologie et l’atmosphère de la planète. L’un des objectifs est de mieux comprendre la répartition de la glace dans la région, ce qui, en théorie, pourrait aider à soutenir les futures visites de personnes.

La Chine a annoncé qu’elle prévoyait d’envoyer un deuxième atterrisseur sur Mars d’ici 2028 et, à terme, de ramener des échantillons de la planète. C’est un exploit complexe sur lequel la NASA et l’Agence spatiale européenne travaillent déjà, avec l’espoir que les sols et les roches collectées par Persévérance pourront être ramenés à la maison en 2031. La mission de la Chine pourrait avoir lieu cette décennie, créant une course potentielle.

En plus de la possibilité d’une future mission avec équipage sur Mars, la Chine prévoit une mission unique de 10 ans pour prélever un échantillon d’un astéroïde et passer par une comète. Il a également proposé des orbiteurs pour Vénus et Jupiter. En 2024, il prévoit de lancer un télescope orbital similaire au Hubble, lancé pour la première fois en 1990.

Steven Lee Myers vers 2021 The New York Times Company

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂