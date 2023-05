James Gunn brise le silence sur la possibilité de faire Les Gardiens de la Galaxie Vol. 4

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est enfin en salles, concluant le voyage de la populaire équipe de marginaux qui a commencé ses aventures avec James Gunn et le MCU en 2014. Maintenant que le réalisateur travaillera pour la compétition en tant que co-PDG de DC Studios, l’avenir de la groupe semble incertain, mais connaissant la capacité de Marvel Studios à inclure des camées et des références dans leurs films, les possibilités de revoir certains des personnages semblent très probables.





Cependant, la poursuite de la franchise à elle seule est une autre histoire. En fait, Vol. 3 a été annoncé dès le début comme la clôture de l’histoire de l’équipe. Et Gunn le confirme une fois de plus. Répondre aux questions via ses réseaux sociaux, le réalisateur a confirmé ce que de nombreux fans craignaientqu’il n’y aura pas de quatrième volet de la saga.

Et tandis que pour de nombreux fans, il peut être décourageant de savoir qu’ils ne reverront pas le groupe réuni, pour beaucoup d’autres, c’est un soulagement, car avec Gunn loin des studios Marvel, il serait étrange de voir un gardiens de la Galaxie projet sans lui derrière.

Heureusement, l’avenir du MCU aura amplement de place pour l’un des personnages présents dans le Vol. 4, Adam Démoniste. Will Poulter a fait ses débuts dans le film, qui a fonctionné comme une simple introduction pour le héros qui jouera plus tard un rôle central dans l’histoire qui se déroule dans la franchise, et nous le verrons sûrement avec d’autres équipes comme les Avengers.





James Gunn taquine les Gardiens de la Galaxie Cast Future à DC

Bien que Marvel ne réunisse peut-être pas Gunn avec son équipe de super-héros, nous pourrions voir le réalisateur travailler à nouveau avec les chefs de file dans le nouveau DCU. Il avait déjà déclaré à plusieurs reprises qu’il aimerait ajouter certains des acteurs avec lesquels il a travaillé chez Marvel dans ce nouveau chapitre de sa vie. En fait, certains ont déjà fait partie de La brigade suicide.

Mais maintenant, Gunn confirme non seulement la participation des membres du casting de gardiens de la Galaxie à DC, il a aussi révèle qu’un ou plusieurs d’entre eux feront partie d’un des projets les plus importants de la franchise, Superman : Héritage.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 comprend également des acteurs qui faisaient partie du premier travail du réalisateur avec DC, tels que Daniela Melchior et sa femme Jennifer Holland. Gunn est connu pour travailler plusieurs fois avec les mêmes stars, donc cela ne surprendra pas les fans.

Bien sûr, les partisans de Gunn ont déjà fancast certains des Gardiens dans des rôles DC, tels que Chris Pratt pour jouer Booster Gold, un personnage qui aura sa propre série télévisée dans un proche avenir. D’autres aimeraient voir Bradley Cooper jouer Hal Jordan, puisque Green Lantern est un autre personnage qui fera partie de la première phase de la nouvelle DCU.