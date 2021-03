James Charles nie avoir «toiletté» un garçon de 16 ans sur Snapchat

James dit que les allégations sont « complètement fausses ».

James Charles a nié avoir soigné un garçon de 16 ans à la suite de multiples allégations.

Vendredi 26 février, un utilisateur de TikTok nommé Isaiyah a partagé une vidéo accusant le YouTuber de lui avoir envoyé des messages et des photos explicites sur Snapchat. Le mois dernier, Isaiyah aurait été ajouté sur Snapchat par James, après lui avoir initialement envoyé un message sur la plateforme. La conversation est devenue « très sexuelle », ce qui l’a mis mal à l’aise. « Je devenais vraiment mal à l’aise alors je lui ai dit mon âge. Je lui ai dit que j’avais 16 ans. Pendant ce temps, il a 21 ans », a déclaré Isaiyah dans la vidéo, qui a maintenant été supprimée.

James a déclaré que les affirmations étaient « complètement fausses » dans un déclaration sur Twitter. « Il y a une vidéo qui circule sur moi sur TikTok et Twitter d’un type qui m’appelle toiletteuse et je veux y répondre tout de suite », a-t-il expliqué. « L’accusation selon laquelle j’ai soigné cette personne est complètement fausse. » James a ensuite expliqué comment il avait ajouté Isaiyah sur Snapchat, qui a ensuite déclaré qu’il l’aimait et lui a envoyé des photos explicites. Il a admis avoir échangé des photos avec lui, mais à l’époque, James pensait qu’il avait 18 ans.

Il a ajouté: « Dans cette excitation de rencontrer quelqu’un que je pensais être potentiellement génial, je n’ai pas demandé une copie de sa carte d’identité ou de son passeport. Il est maintenant clair, d’après la vidéo qu’il a mise en ligne, il prenait des photos de moi avec un autre appareil, et avait une arrière-pensée depuis le début. «

James affirme qu’après avoir appris qu’Isaiyah avait 16 ans, il s’est excusé pour avoir flirté avec lui et coupé le contact. Il a poursuivi: « Après de fausses allégations comme celle-ci dans le passé, je ne m’engagerais jamais sciemment avec des mineurs et je ne mettrais ma vie en jeu pendant quelques Snapchats. En raison de situations comme celle-ci, au lieu de croire sur parole de quelqu’un, je le ferai maintenant demandez à voir la carte d’identité ou le passeport de chaque type avec qui j’ai une conversation. «

Isaiyah a répondu à la déclaration de James sur Twitter, en tweetant: « James, nous savons tous les deux que je vous ai bloqué, vous n’avez jamais demandé mon âge. Après que je vous ai dit que j’avais 16 ans, vous m’avez demandé des nus et avez dit que cela n’avait pas d’importance. Vous m’a appelé chaud et a dit ‘Je souhaite que la chronologie puisse s’accélérer pour que vous puissiez avoir 18 ans.’ «

James, nous savons tous les deux que je t’ai bloqué, tu n’as jamais demandé mon âge. Après que je vous ai dit que j’avais 16 ans, vous m’avez demandé des nus et vous avez dit que cela n’avait pas d’importance. Vous m’avez traité de chaud et vous avez dit: « J’aimerais que la chronologie s’accélère pour que vous puissiez avoir 18 ans. » pic.twitter.com/60QGI8jtLx – Isaiyah (@ Isaiyah13) 26 février 2021

Depuis l’allégation initiale, plusieurs autres adolescents ont raconté des histoires similaires. James n’a pas encore répondu à ces allégations, mais nous vous tiendrons au courant s’il le fait.

