Comment récupérer des messages WhatsApp supprimés

Apprenez à récupérer les messages WhatsApp supprimés et quel que soit leur âge.

Combien de fois avez-vous supprimé des messages WhatsApp? C’est une action normale que nous avons tous fait à un moment donné, soit involontairement, soit simplement parce que nous ne voulions plus les avoir sur notre téléphone portable. Quelle que soit la raison, ce n’est pas étonnant que vous ayez jamais désolé de supprimer un message spécifique.

Mais nous pouvons être calmes parce que WhatsApp, chaque jour, enregistre une sauvegarde de tous les messages tôt le matin. – Sauf si, pour une raison quelconque, vous avez décidé de désactiver cette option.

Cette copie est enregistrée dans un dossier appelé « Bases de données » sur l’appareil, et oui, il est possible de récupérer les messages tant qu’ils n’ont pas plus de 7 jours.

Apprenez à récupérer les messages WhatsApp supprimés

En fonction de la situation et de l’âge des messages que vous souhaitez récupérer, vous devrez peut-être recourir à l’une ou l’autre méthode lors de l’exécution de ce processus. Ensuite, nous allons indiquer les étapes à suivre pour chaque cas.

Comment récupérer des messages s’ils ont moins de 7 jours

Récupérer les messages WhatsApp supprimés la dernière est une action assez simple à effectuer. En fait, il suffirait de désinstaller et réinstaller WhatsApp sur le smartphone.

Lors de l’exécution de ce processus, lors de la configuration initiale de l’appareil, l’application elle-même vous demandera si vous souhaitez restaurer la sauvegarde stockée.

Lorsque cette copie est restaurée, elle sera également restaurée l’historique complet des messages, y compris ceux qui ont été supprimés au cours de la semaine précédente. Une fois le processus terminé, les chats réapparaîtront à leur place et tous les messages seront à nouveau disponibles.

Le seul problème que nous avons pu trouver dans ce cas, est que nous n’avions pas de copie de l’historique des messages. C’est pourquoi il est très important créer des sauvegardes complètes de WhatsAppparce que vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de vieilles informations.

Récupérer les anciens messages WhatsApp

Et si les messages à récupérer datent de plus d’une semaine? Dans ce cas, le processus est un peu plus compliqué mais un série d’étapes qui nous aideront à les récupérer.

Bien sûr, les messages des dernières conversations que nous avons eues via l’application disparaîtront. Un sacrifice que chacun doit valoriser en fonction de l’importance du message supprimé qu’il souhaite récupérer.

Utilisez un logiciel tiers pour récupérer les messages WhatsApp supprimés

Tenorshare UltData pour Android est un outil avec lequel il est possible récupérer les messages WhatsApp supprimés sans avoir besoin de sauvegarder les modèles Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO et autres plus de 6000 modèles Android sans avoir besoin de rooter.

Dans sa version pour iOS, il est possible de faire de même sur iPhone, iPad et iPod. Dans les deux versions, entre autres fonctions, il est possible de prévisualiser des fichiers individuels avant la récupération des données.

Dans les deux cas, le processus pour récupérer des messages C’est lui-même:

Téléchargez et installez Tenorshare sur votre ordinateur. Connectez votre mobile Android ou iPhone à l’ordinateur via le câble USB. Choisissez l’option «Récupérer les données WhatsApp» ou «Récupérer la date WhatsApp». Suivez les étapes indiquées à l’écran et attendez que le processus se termine.

Lorsque vous avez terminé, vos données WhatsApp auront été récupérées et vous pourrez voir le anciens messages.

Récupérer les messages supprimés sans utiliser de logiciel

Vous pouvez également récupérer d’anciens messages sans utiliser d’outils. Cependant, le processus devient un peu plus complexe.

Pour commencer, vous devrez copier le contenu du dossier WhatsApp / Database, qui se trouve dans la mémoire interne ou externe de notre mobile, dans un dossier sur le PC. Pour ce faire, le plus simple est de connecter le mobile à l’ordinateur via USB, et de faire la copie manuellement. Une fois cela fait, vous devrez désinstaller WhatsApp du mobile.

Avec l’application WhatsApp supprimée du téléphone, nous retournons à l’ordinateur et, à l’intérieur du dossier copié à l’étape précédente, le fichier « msgstore.db.crypt7 » ou « msgstore.db.crypt8 » devra être supprimé. La dernière étape consistera à renommer la sauvegarde à récupérer et à changer le nom « msgstore-Year-Month-Day.1.db.crypt7 en » msgstore.db.crypt7 « , où » Year-Month-Day « correspond à la date exacte à laquelle la copie de sauvegarde des messages supprimés a été effectuée.

Enfin, il vous suffit de télécharger à nouveau WhatsApp sur votre smartphone. Mais avant d’ouvrir l’application pour la première fois et d’effectuer la configuration initiale, vous devrez connecter le téléphone mobile à l’ordinateur via USB, et copier le fichier renommé à l’étape précédente dans le chemin « WhatsApp / Base de données » dans la mémoire interne de l’appareil. Il sera désormais possible de configurer notre profil WhatsApp, en marquant l’option de restauration de la sauvegarde, qui comprendra désormais les messages supprimés que nous voulions récupérer.

En résumé, les étapes pour récupérer les messages WhatsApp supprimés de plus d’une semaine Ils sont les suivants:

Copiez le contenu du chemin WhatsApp / Database du mobile vers l’ordinateur. Désinstallez WhatsApp du smartphone. Dans le dossier créé lors de la première étape, supprimez le fichier « msgstore.db.crypt7 » ou « msgstore.db.crypt8 ». Remplacez le fichier de sauvegarde contenant les messages supprimés de «msgstore-Year-Month-Day.1.db.crypt7» par «msgstore.db.crypt7». Installez WhatsApp sur le smartphone. Copiez le fichier renommé à l’étape précédente dans le dossier WhatsApp / Database sur le mobile. Effectuez la configuration initiale de WhatsApp et restaurez la sauvegarde.

Bien que cela puisse paraître complexe, c’est aujourd’hui le seul moyen de récupérer des messages ou des conversations WhatsApp supprimés datant de plus d’une semaine. Pour la prochaine fois, il vaudra mieux être prudent et ne supprimer que ceux qui sont vraiment consommables.

