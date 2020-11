Achetez AMD Radeon RX 6800 XT à partir du 18 novembre! – Guide de précommande

XFX RX 5700 XT Thicc III Ultra 8 Go Boost jusqu'Ã 2025 MHz GDDR6 3xDP Carte Graphique HDMI (Rx57XT8TBD8)

Nous vous présentons le XFX Thicc III Ultra 5700 XT. Construit avec style et puissance de refroidissement dynamique à l'esprit pour produire des températures plus basses et des performances plus élevées qui s'adaptent à l'intensité du moment. Obtenez le meilleur FPS. Grâce aux 2 ventilateurs de 90 mm et au ventilateur de 100 mm, l'épaisseur III Ultra reste froide et silencieuse, ce qui vous permet d'obtenir des réveils plus élevés. Le XFX RX 5700 XT est conçu pour un jeu haute performance et haute résolution. Profitez d'une performance de jeu fluide à 1440P et 4K. Avec support pour 8 K, vous êtes prêt pour les écrans de nouvelle génération. Voyez tout à l'esprit des détails éclatants sans sacrifier la performance. Résolution prise en charge maximale (DIGITAL) jusqu’à 8K résolution à 60 Hz ou 5K à 120 Hz Base Clock: 1810MHz | Game Clock: 1935 MHz