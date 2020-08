Nous avons déjà un nouveau gameplay Bright Memory Infinite

Le Future Games Show nous a laissé plusieurs joyaux audiovisuels qui reflètent certains des excellents titres que nous verrons à l’avenir, et l’un de ces jeux qui promettent tant est Mémoire vive infinie, un titre que nous avons pu voir lors de l’événement Inside Xbox en mai.

Le jeu, en plus d’avoir l’air incroyable, est programmé par un seul développeur, Xiancheng Zengcuyo, dont le studio individuel est FYQD et si ce que nous avions déjà vu nous avait laissé vouloir profiter de ce titre dès maintenant, la nouvelle vidéo d’un combattre un boss nous donne envie de voyager dans le futur et de l’avoir déjà dans notre bibliothèque numérique.

Épées Uzis et samouraï, Bright Memory Infinite semble tout faire correctement

Bright Memory, son prédécesseur, a réalisé des ventes incroyables pour être un développement indépendant sur la plate-forme Steam. La qualité du titre passé est plus impressionnante et de ce qui viendra la connaissance que Son seul développeur n’est pas seulement autodidacte mais se consacre également au jeu exclusivement pendant son temps libre.

Dans une interview avec le portail brésilien The Enemy Xiancheng, il a déclaré ce qui suit:

«Je suis fan du genre FPS, mais ces titres sont difficiles à trouver en Chine alors j’ai décidé de créer mon propre jeu. Quand j’ai fini le lycée à 18 ans, une connaissance m’a recommandé d’entrer dans un studio de développement de jeux chinois. Bien que le poste m’ait donné une certaine expérience, la méthodologie de l’entreprise était totalement différente du développement de jeux indépendants, là-bas, elle faisait partie d’une équipe. Un an plus tard, je suis allé à Seasun où j’en ai appris beaucoup plus sur Unreal. “

Bright Memory Infinite n’a pas encore de date de sortie exacte, mais elle devrait être dans le courant de 2021, bien qu’après avoir vu cette bande-annonce brutale, nous espérons que ce sera le plus tôt possible.