James Charles accusé de « grossesse moqueuse » après une fausse séance photo de baby bump

«Halsey a littéralement eu de l’endométriose. Pour James ou son équipe, dire« très Halsey »pendant qu’il prend de FAKE photos de grossesse est vraiment dégoûtant.»

James Charles est critiqué pour avoir prétendu être enceinte d’un jour dans une nouvelle vidéo YouTube.

Le YouTuber a récemment fait des farces sauvages, trompant récemment ses partisans en devenant chauve. Et maintenant, il est « enceinte ». Vendredi 12 février, James a décidé d’essayer d’être enceinte pendant une journée entière après avoir été interpellée par sa meilleure amie Laura, qui attend actuellement son deuxième enfant.

Dans une vidéo YouTube intitulée «24 heures d’être enceinte», James a subi un certain nombre de défis pour voir s’il pouvait survivre à la grossesse. James portait un baby bump et a même essayé un appareil qui simulait des contractions.

James s’est assuré d’ajouter un avertissement dans la vidéo de 15 minutes, affirmant qu’il ne se moquait pas de la grossesse. «Cette vidéo n’est en aucun cas réalisée pour se moquer ou se moquer des grossesses et des sensibilités et des complications qui en découlent», a-t-il expliqué.

« C’est évidemment une chose si belle et si belle que les femmes vivent avec leur corps. Cela demande aussi beaucoup de force. Ceci est juste une vidéo légère pour voir si je peux durer 24 heures à relever certains des défis. » James a également fait don d’une partie du produit de la vidéo à des organismes de bienfaisance soutenant les personnes souffrant de complications de la grossesse.

Je suis désolé mais James Charles et son équipe ont vraiment film é cette merde, ont fait ces commentaires et n’y ont rien vu de mal? À quel point pouvez-vous avoir soif d’influence?! Si grossier, irrespectueux et insensible. Aussi je suis sûr qu’il est à un âge où il sait que les blagues sur la grossesse ne sont pas bonnes

Im 34 semaines rn & ne vous fw même pas .. ne va pas me bouleverser et regarder cette épave de train non plus. Je viens de dire que je doute fort que vous ayez même pu trouver une idée de ce que ça fait d’être enceinte. désordonné et mort, personne n’a demandé ça 💀

