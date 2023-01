La tendre photo avec laquelle Paris Hilton a annoncé la naissance de son fils

célébrités

La mondaine et femme d’affaires a annoncé la naissance de son premier bébé avec Carter Reum.

©Getty ImagesParis Hilton a annoncé la naissance de son fils

La mondaine, mannequin et femme d’affaires Paris Hilton a annoncé la naissance de son premier enfant grâce à une mère porteuse avec une tendre photo qui partagé avec ses plus de 21,8 millions de followers sur les réseaux sociaux comme Instagram.

La jolie image montre la main de Paris avec des ongles blancs tenant la petite main de son bébé., qui tient en même temps son pouce. « Tu es déjà aimé au-delà des mots« , a déclaré l’interprète de Les étoiles sont aveugles qui a eu son fils avec son mari Carter Reum.

+ Voici comment Lindsay Lohan et Kim Kardashian ont félicité Paris Hilton

Les amis de Paris depuis des années et aussi stars de la musique et de la télévision, respectivement, Lindsay Lohan et Kim Kardashian lui ont montré leur soutien et leur affection avec quelques commentaires positifs sur leurs réseaux sociaux.

« Toutes nos félicitationsLindsay a écrit alors que Kim s’adressait au couple: « je suis si heureux pour vous les gars« . D’autres célébrités comme Heidi Klum Oui Chris Jenner rejoint la fête « Je t’envoie plein d’amour« Dit le modèle allemand et »Félicitations, quelle bénédiction. On t’aime« , a écrit la maman Kardashian.

Naomi Campbell, Gottmik, brad goreski, Chiara Ferragni, Ashley Benson, paula abdul, Veille, David Granados Oui Mauro Icardi étaient d’autres célébrités ils se sont joints aux réseaux sociaux pour célébrer le nouveau membre de la famille de Paris Hilton.

D’accord avec Personnes, Paris et Carter ont opté pour une méthode de grossesse connue sous le nom de maternité de substitution, qui a été critiquée à plusieurs reprises. Déjà dans plusieurs interviews, Paris Hilton avait confié que son rêve avait toujours été d’être mère et qu’elle était heureuse d’agrandir sa famille à côté de Reum.

Paris Hilton aura 42 ans le 17 février. Carter Reum a actuellement 41 ans. Le couple s’est marié en novembre 2021 lors d’une cérémonie privée dans un manoir de Los Angeles..

