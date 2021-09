Kanye West pourrait sortir une sélection de « chansons oubliées »

Après une longue attente de ses fans, le rappeur et producteur de musique Kanye West a enfin récemment sorti « Donda », son 10e album studio. Dans ce matériel ambitieux, West présente pas moins de 27 nouvelles chansons dans lesquelles il a collaboré avec certains des plus grands noms de l’industrie musicale d’aujourd’hui, mais tout indique que nous n’avons pu voir qu’une fraction de son travail.

Selon une source proche de Kanye West, on pourrait très prochainement profiter de la sortie d’une nouvelle sélection de chansons oubliées qui ne pourraient pas faire partie du montage final de son ambitieux album, ceci après que Chris Brown et Soulja Boy ont confirmé être restés off. l’album.

L’ingénieur du son Nikolai Skrobat a révélé à travers son compte Twitter que West prépare peut-être un nouveau matériel de compilation pour les chansons inédites de « Donda ». « Cet album n’est pas encore vraiment terminé. C’est-à-dire qu’il est sorti, mais il est très possible qu’après un certain temps, nous entendions un son, des options, des thèmes, des vidéos différents «

Selon Skrobat, il travaille actuellement sur certaines de ses anciennes chansons, car Kanye West veut parcourir ses archives et créer une sélection de ces « chansons oubliées », qui seraient nombreuses et, jusqu’à présent, il continuerait à travailler sur eux dans un avenir proche.

Pour le moment, Kanye West n’a pas officiellement confirmé son travail avec ces sujets d’archives. Récemment, le chanteur américain Todd Rudgren a exprimé la grande frustration qu’il a ressentie en travaillant avec le rappeur sur son album, révélant que leur collaboration s’étend sur une année entière et qu’il conserve suffisamment de matériel pour trois albums sur son ordinateur.

Dans une conversation avec Ultimate Classic Rock, Rudgren a assuré que cela ne le dérangeait pas de travailler avec West sur sa musique gospel. , en plus de ne pas avoir trop de retours du rappeur.