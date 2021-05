Le journaliste spatial vétéran Jay Barbree, qui a couvert plus de 160 missions, décède à 87 ans

BONALDO lit coffre deux places BASKET PLUS OPEN avec sommier à lattes 160x200 cm (Vert eau - Tissu Cat. Class, pieds en bois gris anthracite)

BONALDO lit coffre deux places BASKET PLUS OPEN avec sommier à lattes 160x200 cm. Un design intemporel, des jeux de géométries, une ligne aussi colorée qu’élégante : autant de caractéristiques qui définissent la nouvelle sélection de lits Bonaldo, un assortiment de produits conçus par les plus grands designers actuels tel que Mauro Lipparini et Giuseppe Viganò. On y retrouve la beauté des formes et leur parfaite - et parfois insolite - utilisation qui combine pour ainsi dire, l’utile à l’agréable. Des lits aux courbes tantôt douces et arrondies tantôt droites et rigides, la collection assume un caractère entier et versatile. Parmi une gamme de plus de 25 modèles, la possibilité de personnalisation grâce aux vastes palettes de tissu, eco-cuir ou cuirs Bonaldo laissera sans aucun doute place à toute idée originale pour une chambre hors du commun et de douces nuits assurées dans votre nouveau lit… de rêve. Structur en bois et aggloméré de bois. Pieds en bois verni argent ou gris anthracite. Tissu entièrement déhoussable. Sommier à lattes inclus. Matelas non inclus. Composition tissu E52 Cat. Class: 50% cotton, 50% lines.