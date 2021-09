Les retrouvailles les plus attendues : le Game of Twins est-il de retour ?

Pour tous ceux qui sont nés de la années 90, Jeu de jumelles a été installé en tant que classique de Disney. À l’origine, il était intitulé Le piège des parents alors qu’en Espagne comme Toi à Londres et moi en Californie. Quel que soit son nom, on sait que c’est l’un des films préférés de cette génération et qu’aujourd’hui il ne se démode pas. En fait, beaucoup en profitent pour s’en souvenir ou le voir pour la première fois en Disney+.

Sa première a eu lieu en 1998 avec une excellente distribution qui continue d’être associée au long métrage. Est-ce que ses personnages étaient si emblématiques qu’il est impossible de les oublier : Lindsay Lohan comme Annie et Hallie, Dennis Quaid comme Nick, Natasha Richardson comme Elisabeth, Elaine Hendrix comme Meredith, Lisa Ann Walter comme Chessy et Simon Kunz comme Martine.

En fait, tous ces rôles étaient une adaptation du film original sorti en 1961, également disponible sur Disney + sous le même nom. Mais bien sûr, la version qui a atteint la plus grande popularité et qui continue d’avoir un impact était la refaire. C’est qu’il n’y a jamais assez de curiosités sur le film et qu’on a toujours envie d’en savoir plus. Par conséquent, nous vous racontons un détail que peu connaissent : parmi le casting, deux personnes gardent un grande amitié.

Ce sont Elaine Hendrix, qui jouait la fiancée de Nick et donc le grand méchant, et Lisa Ann Walter, la gouvernante de Hallie. Ce n’était pas une simple relation de confiance sur le tournage, mais quelque chose de bien plus loin : aujourd’hui les deux actrices se définissent comme meilleures amies et partager sur leurs réseaux sociaux toutes les rencontres et souvenirs qu’ils ont de Jeu de jumelles.

Il y a quelques jours, ils ont surpris avec une vidéo inédite. L’actrice Meredith Blake a grimpé en elle TIC Tac la reconstitution d’une scène inoubliable. On la voit sonner une cloche pour appeler l’une des berceuses des jumeaux. « Chessy ? C’est une si grande maison. Chessy !crie Hendrix. Juste à ce moment, Walter entre en action et répond avec lassitude : «Vous avez appelé?”. Aucun d’eux ne peut retenir son rire et ils abandonnent rapidement leurs personnages. Un grand moment pour tous les fans du film disponible sur Disney+ qui ont applaudi les retrouvailles avec likes et commentaires.

