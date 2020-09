Des incendies de zombies éclatent dans l’Arctique, provoquant des incendies records

Les feux de forêt «zombies» qui couvaient sous la glace de l’Arctique tout l’hiver ont soudainement pris vie cet été lorsque la neige et la glace au-dessus ont fondu, révèlent de nouvelles données de surveillance.

Et cette année a été la pire jamais enregistrée pour les feux de forêt dans l’Arctique, depuis le début d’une surveillance fiable il y a 17 ans. Les feux de l’Arctique cet été ont libéré autant de carbone dans la première quinzaine de juillet qu’une nation de la taille de Cuba ou de la Tunisie en un an.

C’est selon la surveillance du Copernicus Atmosphere Monitoring Service, l’organisation de surveillance de la Terre de l’Union européenne. Plus de 100 incendies ont brûlé dans l’Arctique depuis début juin, selon Copernicus. “De toute évidence, c’est inquiétant”, a déclaré Mark Parrington, scientifique senior de Copernicus, à la BBC. “Nous ne nous attendions vraiment pas encore à voir ces niveaux d’incendies de forêt.”

Incendies de zombies

Les «feux de zombies» suivis par Copernic couvaient probablement sous la glace et la neige dans la tourbe riche en carbone de la toundra arctique. Lorsque la glace et la neige fondent, ces points chauds peuvent déclencher de nouveaux incendies de forêt dans la végétation au-dessus.

“La destruction de la tourbe par le feu est troublante pour de nombreuses raisons”, a déclaré à l’Observatoire de la Terre Dorothy Peteet, chercheuse scientifique principale au Goddard Institute for Space Studies de la NASA à New York. «Au fur et à mesure que les incendies brûlent les couches supérieures de tourbe, la profondeur du pergélisol peut s’approfondir, oxydant davantage la tourbe sous-jacente.

Les incendies libèrent ensuite du carbone et du méthane de la tourbe, deux gaz à effet de serre qui contribuent davantage au réchauffement de la planète.

Mais les incendies de zombies ne sont pas la seule cause de la rude saison des feux de forêt; les coups de foudre et le comportement humain provoquent également des conflagrations.

Parrington et ses collègues avaient déjà suivi la saison des incendies de forêt vicieux de 2019, mais ont été surpris de la façon dont les incendies se sont intensifiés cette année au cours du mois de juillet, a déclaré Parrington à Earth Observatory.

La Sibérie n’était pas le seul point chaud des incendies de forêt dans l’Arctique cet été. Le nord de l’Alberta, le Canada a également été particulièrement touché. L’incendie de Chuckegg Creek dans le nord de l’Alberta, par exemple, a brûlé plus de 1 351 milles carrés (350 134 hectares) et a mis trois mois à contenir, selon Global News Canada.

Saison des incendies

La saison des incendies dans l’Arctique s’étend de mai à octobre, les pires incendies se produisant généralement entre juillet et août. La saison des incendies de 2019 a battu des records pour le nombre d’incendies et de émissions de carbone, Copernicus rapportant qu’en juin seulement, les incendies ont libéré 50 mégatonnes de dioxyde de carbone.

Les incendies de 2020 dépassent déjà les conflagrations de 2019. Au total, Copernic estime qu’entre janvier et août, les incendies ont libéré 244 mégatonnes de carbone. C’est plus que le pays entier du Vietnam libéré en 2017. Les incendies libèrent également d’autres pollutions qui ont détérioré la qualité de l’air en Europe, en Russie et au Canada, selon Copernicus. Les scientifiques de la Terre s’attendent à des conditions similaires pour 2021 et au-delà.

“Nous savons que les températures dans l’Arctique ont augmenté à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale, et des conditions plus chaudes / plus sèches fourniront les bonnes conditions pour que les incendies se développent lorsqu’ils ont commencé”, a déclaré Parrington dans un communiqué publié par Copernicus, ajoutant , “Notre surveillance est importante pour sensibiliser aux impacts à plus grande échelle des incendies de forêt et des émissions de fumée, ce qui peut aider les organisations, les entreprises et les particuliers à planifier à l’avance contre les effets de la pollution atmosphérique.”

