Cela a été la transformation physique de Babo, de ses 25 à ses 45 ans

Babo est devenu un sex-symbol et nous vous montrons ici comment la transformation physique du chanteur a été.

© BabouBabo de Cartel de Santa a subi une transformation majeure depuis son 25e anniversaire

« Ils meurent tous pour moi » dit une des chansons de Babo, mais la question est, est-ce que ça a toujours été comme ça, à quoi ressemblait le chanteur à 25 ans ? Malgré le fait qu’aujourd’hui c’est un succès dans l’industrie de la musique et même sur des plateformes comme OnlyFans, nous vous racontons ici comment la transformation physique de Babo a étéde leurs 25 à leurs 45 ans.

Et c’est que récemment, le chanteur de Nuevo León est devenu une tendance après que son « pack » ait fuité sur les réseaux sociaux dans une vidéo assez explicite. À 46 ans, le chanteur est à son apogée musicale et crée du contenu pour adultes.

+ À quoi ressemblait Babo, de Cartel de Santa ?

Bien qu’il y ait des gens qui ont leur version « glow up » ou mieux après un certain âge, dans le cas de Babo, on peut voir qu’il a toujours été une personne musclée et que, depuis qu’il avait 25 ans, il portait déjà certains de ses tatouages ​​​​les plus caractéristiques et même sans cheveux.

Il y a un an, alors qu’il avait 45 ans, Babo a utilisé ses réseaux sociaux pour montrer le changement physique qu’il a eu tous les 5 ans et voici à quoi il ressemblait dans la trentaine. Même si cela montre qu’il est passé de 20 à 30 ans, nul doute que le rappeur a toujours soigné son physique.

Babo a-t-il toujours été musclé ? Tout indique qu’il a été la majeure partie de sa vie et même de 30 à 35 ans, le changement qui est notable est qu’il avait un peu moins de volume, mais il avait aussi plus de définition musculaire. Le style de la barbe a un peu changé et le chanteur de Tambours et Torolas ajouté quelques tatouages ​​sur la poitrine.

Voir Babo dans sa version de 40 ans est peut-être plus familier, puisque seulement cinq ans se sont écoulés. Cependant, de 35 à 40, une augmentation du volume musculaire est visible sur le corps de Baboune barbe plus touffue et tatouages ​​sur une plus grande partie de la poitrine, ainsi que sur l’abdomen.

C’est le stade de Babo dont beaucoup sont tombés amoureux et au moment où il a ouvert ses OnlyFans et dans ce on peut voir Babo avec le plus gros volume musculaire de toutes les photos qu’il a partagéesainsi que la barbe la plus épaisse, la plus grand nombre de tatouages ​​et même d’accessoireson pourrait donc dire que le rappeur est à son meilleur et que c’est sa véritable lueur.

La transformation de Babo n’a pas été drastique, mais elle a été constante, donc nous ne serions pas surpris si dans cinq ans le musicien avait l’air encore plus musclé.

