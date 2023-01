Jacob Elordi devient Nightwing dans un nouveau fan art

Après les rumeurs selon lesquelles il jouerait la nouvelle version de Superman, la star d’Euphoria devient l’un des personnages les plus aimés de Batman, Nightwing.

Jacob Elordi est définitivement sur le radar des fans de DC, d’abord en tant que Superman et maintenant en tant que Nightwing. Quelques jours après que certaines rumeurs aient indiqué que l’acteur était le principal candidat pour prendre la place d’Henry Cavill en tant que nouvelle version de Superman pour le DCU de James Gunn, @bobby_art transforme le Euphorie star dans Nightwing :





Elordi a passé deux années fantastiques, sa première vedette dans la trilogie à succès de Netflix La cabine des baisers avec Joey King. Plus tard, il a été choisi pour Nate Jacobs, l’un des personnages centraux et les plus controversés du drame principal de Zendaya pour HBO, ce qui lui a valu des éloges pour son interprétation. Désormais, l’acteur est sur le point de devenir le roi du rock n’ roll dans Sofia Coppola Priscilleun film qui racontera l’histoire derrière la romance d’Elvis et de la femme titulaire, interprétée par Cailee Spaeny.

Comme la chance de jouer le musicien mythique n’était pas suffisante, Jacob est l’une des options préférées des fans pour devenir l’homme d’acier pour l’avenir de DC, étant donné que Gunn veut qu’un jeune acteur assume le rôle afin qu’il puisse le jouer pendant un certain temps. longue durée. La liste des fans comprend également David Corenswet, Wolfgang Novogratz, Glen Powell et Austin Butler, entre autres.

Cette année, l’acteur australien jouera dans Saltburn, Jeune femme prometteusele prochain film du réalisateur Emerald Fennell. Le casting comprend également Rosamund Pike, Barry Keoghan, Ewan Mitchell, Archie Madekwe et Carey Mulligan. Le film dépeint la vie d’une grande famille aristocratique anglaise.





30 ans depuis la mort de Superman

Bandes dessinées DC

Superman est l’une des références les plus importantes dans le monde de la bande dessinée, étant proclamé comme le premier super-héros. Tout au long de ses années de vie, qui ont été nombreuses, l’Homme d’Acier est apparu sous différents visages et a raconté toutes sortes d’histoires, l’une des plus emblématiques étant La mort de Superman.

Le mois dernier, l’arc de l’histoire acclamée a marqué les 30 ans de sa sortie, célébrant le 30e anniversaire depuis sa conclusion en octobre prochain. L’histoire est centrée sur le combat brutal entre la créature Doomsday et Superman, et elle met en vedette la Justice League of America.

La mort de Supermanqui provient de l’éditeur Mike Carlin et des écrivains Dan Jurgens, Roger Stern, Louise Simonson, Jerry Ordway et Karl Kesel, a commencé en décembre 1992 et a duré jusqu’en octobre 1993. Il a été publié dans Superman, BD d’action, Les Aventures de Superman, Superman : L’homme d’acier, Justice League Amériqueet La lanterne Verte.