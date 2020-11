Mark Ruffalo et Catherine Keener rejoignent le film Time Travel de Ryan Reynold pour Netflix

Netflix a recruté quelques personnes plus talentueuses pour le prochain film de science-fiction de Ryan Reynolds Le projet Adam. Rejoindre le Dead Pool acteur sur son aventure de voyage dans le temps est Avengers: Fin de partie La star Mark Ruffalo et l’actrice nommée aux Oscars Catherine Keener, avec Ruffalo sur le point de jouer le rôle du père de Reynolds, un brillant physicien, avec Keener à bord comme le méchant du film, qui lui a volé une technologie puissante. Le nouveau venu Walker Scobell et Code 8 La star Alex Mallari Jr. a également rejoint le projet.

Le projet Adam se concentre sur Adam Reed, 13 ans, alors qu’il continue de pleurer la mort subite de son père un an plus tôt, lorsqu’une nuit, il entre dans son garage pour y trouver un pilote blessé qui s’y cache. Ce pilote mystérieux (Ryan Reynolds) s’avère être la version la plus ancienne de lui-même du futur, où le voyage dans le temps en est à ses balbutiements. Il a tout risqué pour revenir dans le temps sur une mission secrète et ensemble ils doivent se lancer dans une aventure dans le passé pour retrouver leur père (Mark Ruffalo), arranger les choses et sauver le monde de Catherine Keener et de ses plans diaboliques.

Le film a été mis en place il y a huit ans à Paramount, période pendant laquelle Mission impossible La star et l’icône hollywoodienne Tom Cruise étaient attachées. Depuis lors, le script a subi plusieurs réécritures, l’itération la plus récente étant écrite par Vous irremplaçable et Banshee scénariste Jonathan Tropper. Récemment récupéré par Netflix, Le projet Adam verra Reynolds faire à nouveau équipe avec Guy gratuit réalisateur Shawn Levy, et a David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger à bord comme producteurs.

Le projet Adam a également récemment signé un autre membre du MCU de Ruffalo et gardiens de la Galaxie star Zoe Saldana et Alias’ Jennifer Garner pour rejoindre le casting, avec Saldana dans le rôle de l’épouse du pilote de chasse de Reynolds, avec Gerner sur le point de jouer la mère d’Adam à 13 ans.

Netflix aime clairement être dans le Ryan Reynolds entreprise, l’acteur apparaissant dans le récent film d’action de Michael Bay 6 Souterrain, et devrait apparaître aux côtés de Dwayne Johnson et Gal Gadot dans le film d’action à gros budget Avis rouge. Ce ne sera pas non plus la première fois que Reynolds fait équipe avec le réalisateur Shawn Levy, les deux ayant conçu le prochain film inspiré du jeu vidéo. Guy gratuit. Situé dans le jeu vidéo Open World Free City, une fusion de Grand Theft Auto et Fortnite, Guy, joué par Reynolds, est un personnage non-joueur (PNJ) travaillant comme caissier de banque. Grâce à un code développé par les programmeurs Milly et Keys inséré dans Free City par l’éditeur Antoine, Guy prend conscience que son monde est un jeu vidéo, et prend des mesures pour se faire le héros, créant une course contre la montre pour sauver le jeu avant le les développeurs peuvent l’arrêter.

Guy gratuit devait initialement sortir en salles aux États-Unis le 3 juillet 2020, mais a été repoussé en raison de la situation mondiale actuelle. Le film a ensuite été déplacé au 11 décembre 2020, mais plus tôt ce mois-ci, il a été retiré du calendrier de sortie du studio.

Le projet Adam pendant ce temps, il doit commencer le tournage à Vancouver vers novembre. Cela nous vient grâce à The Hollywood Reporter.

