PlayStation VR2 : 13 nouveaux jeux et line-up de lancement dévoilés

Au 22 février apparaît le PlayStation VR2. Toute une gamme de jeux devrait également être disponible avec la sortie. Exactement ce que c’est, proclamé Sony il y a quelques heures.

En novembre dernier, Shawne Benson (directrice et responsable du portefeuille) 10 jeux pour le PS VR2 Avant. Dans son récent article sur PlayStation Blog, il révèle 13 nouveaux jeuxqui suis-je Période de libération jusqu’à fin mars devrait apparaître.

PlayStation VR2 : Voici les jeux

La gamme comprend désormais plus de 30 titresauquel aussi Appel Horizon du moisuntain, Le ciel de No Man et Resident Evil Village compte. Nous avons listé pour vous les nouveaux arrivants :

Sous vos yeux

Kayak RV : Mirage

Pavlov RV

lieux de puzzle

Chanson dans la fumée

Cavaliers de synthé

pouce

Ère NFL Pro

Qu’est-ce que la chauve-souris ?

Rec infini

Effet Tetris

Creed : Rise to Glory : édition du championnat

Le dernier remontoir

PlayStation VR2 est livré avec une mise à jour gratuite

Pour tous, qui Gran Turismo 7 devrait déjà l’avoir acquis une mise à jour PS VR2 gratuite pour coïncider avec la sortie donner. Kazunori Yamauchi, président de GT7, explique ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre dans la réalité virtuelle de GT7 Numérique polyphoniquedans un rapport:

« GT7 en VR tire pleinement parti des capacités de nouvelle génération de PS VR2. Avec le suivi oculaire et le rendu fovéal, les joueurs bénéficieront d’une qualité d’image époustouflante lorsqu’ils courront dans l’un des plus de 450 véhicules. « À l’exception des courses à 2 joueurs sur écran partagé, toutes les courses, y compris les courses en ligne, seront disponibles en VR. Du Nürburgring à Tsukuba, toutes les pistes deviennent une expérience réaliste.

Plus de jeuxqui sont actuellement encore en développement, doivent suivre – y compris le populaire jeu de rythme VR Battre le sabre.

Le PlayStation VR2 peut déjà être précommandé depuis le 15 novembre 2022. Toutes les informations complémentaires et les prix, vous pouvez ce post éliminer.