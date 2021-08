Jacob Elordi a avoué son amour au protagoniste de Modern Family

Jacob Elordi Il doit être l’un des jeunes acteurs les plus magnétiques d’aujourd’hui. De la main de Euphorie consolidé comme une étoile, mais Le stand des baisers c’est la bande dont il est probablement le plus reconnaissant. C’est qu’en pleine promotion de son nouveau film, il a pu faire un aveu qu’il avait gardé de longue date.

L’acteur de Euphorie était en tant qu’invité de talk-show de Jimmy Kimmel. Comme l’humoriste est en vacances, sa place était occupée par différents artistes, et cette fois c’était au tour de Julie Bowen, connu pour être l’un des protagonistes de Famille moderne. Avant le début de l’entretien, il y avait une certaine nervosité dans l’environnement.

Pour Jacob Elordi C’était la première fois qu’il apparaissait dans un talk-show, Tandis que pour Julie Bowen c’était sa première fois comme hôte. Cependant, ce n’est pas la raison pour laquelle l’artiste de Le stand des baisers il était si agité. Ainsi, l’actrice de Famille moderne décidé de lui demander ce qui n’allait pas chez lui.







À ce moment là, Elordi décidé de lui dire ce qui se passait vraiment. « Je suis nerveux à propos de tout », a commencé l’acteur de Euphorie, puis glissez le vrai problème hors de votre inconfort. « Je suis un grand fan de vous. en fait j’ai eu un écraser avec toi quand j’étais plus jeune », a-t-il assuré Julie Bowen qui, en réponse, se mit à genoux à l’endroit où il était assis Jacob et lui fit un bisou sur la joue.

Quand reviendra Euphoria

En juillet 2019, quelques semaines seulement après sa sortie, HBO a confirmé que Euphorie aurait une deuxième saison. L’idée était qu’elle verrait le jour en 2020, mais la pandémie a compliqué les horaires de tournage et a dû être reportée. Heureusement pour les fans, deux épisodes spéciaux ont été tournés, l’un centré sur Rue et l’autre en Jules, qui servira de pont entre le premier volet et le second.







La deuxième saison est déjà au milieu du processus de tournage. En réalité, Jacob Elordi est allé à l’ensemble de talk-show juste le jour où il n’a pas eu à enregistrer pour la série dirigée par Zendaya. En janvier Sam Levinson, le créateur de Euphorie, il a parlé avec Boîte à outils du cinéaste et dit que « L’objectif est de sortir les dix épisodes cette année ». Il n’a pas encore été confirmé quand ils pourront être vus, mais si cela se produit comme avec les spéciaux, peut-être que décembre est une date à laquelle la suite de cette série arrive.