7 films de super-héros qui n’ont jamais vu le jour

Force est de constater que l’âge d’or des films de super-héros est en train de vivre. Ce que merveille commencé avec la trilogie de Lame et les films de X Men au début du millénaire, elle s’est consolidée avec l’arrivée de Univers cinématographique Marvel (MCU) à celui qui a donné la vie Kevin Feige en 2008, par la main de Hombre de Hierro. Actuellement, DC Films essayer de faire de même et après le départ de Zack Snyder et la fin de son Snyderverse, semble avoir trouvé le chemin.

Mais qu’il y ait jusqu’à quatre ou cinq films de super-héros par an (les deux merveille Quoi CC ils contribuent de leur collection), cela ne veut pas dire que toutes les bandes qui sont proposées peuvent être réalisées. Pour cette raison, nous vous proposons sept productions nées comme de grandes idées mais qui ne se sont pas concrétisées. De Superman à Homme chauve-souris, sans négliger le cerveau de Georges meunier (Mad Max), vous pourrez découvrir des histoires incroyables qui, peut-être, se feront un jour.

Doctor Strange avec Guillermo del Toro comme réalisateur

Il fut un temps où Guillermo del Toro est passé très près de faire un film sur lui Sorcier Suprême, ni plus ni moins qu’avec un script de Neil gaiman. C’était en 2007, avant la MCU serait né et la proposition est venue du duo mais a été rejetée par le studio. Le premier film de Docteur étrange c’est enfin fait Scott derrickson, mais il est clair qu’avec eux deux quelque chose de précieux a été perdu.

Aujourd’hui, il est difficile de penser à un autre acteur que Benedict Cumberbatch comme le Sorcier Suprême. (IMDb)



Batman avec Ben Affleck

En plein développement de Snyderverse, Ben affleck Est devenu le Homme chauve-souris de l’époque. Avec les opposants qui ont encore raté ce qui a été fait par Balle chrétienne, et d’autres qui ont couru derrière la proposition du directeur et celle de Ben, l’artiste était sur le point d’avoir sa bande solo comme Chevalier de la nuit. En fait, il allait l’écrire et le réaliser, avec Deathsroke en tant que méchant. Cependant, le projet n’avançait pas, Affleck a fait un pas de côté et a pris les rênes Matt Reeves, qui peu à peu a donné forme à Le Batman, avec un ton différent et déconnecté du DCEU.







Ligue de justice de George Miller

Ongle Justice League avec des teintes de Mad Max sonne comme une belle proposition. Georges meunier a failli réaliser son propre film avec Superman, Homme chauve-souris, Wonder Woman, Éclat, La lanterne Verte et jusqu’à Chasseur d’hommes martien. La proposition a émergé en 2007 et devait s’intituler Mortel, en tant qu’adaptation de Superman : sacrifice et Ligue des Justiciers : Tour de Babel. Le méchant devait être seigneur de Maxwell, et il a même été jeté à Dj cotrona Quoi Superman, à Megan gale Quoi Wonder Woman déjà Marteau d’armée Quoi Homme chauve-souris. La grève des écrivains de 2007 a fini d’enterrer le projet.

Snyder a débuté sa coupe Justice League plus tôt cette année. (IMDb)



Gambit avec Channing Tatum

Quand le X Men ils appartenaient toujours à Renard du 20e siècle et ils sont restés en dehors du MCU, le studio a recherché mille idées pour relancer une franchise frappée par les sorties qui ont suivi les deux premiers films. Parmi les propositions figurait celle de Gambit, qui devait être dirigé par Channing tatum, mais qu’il n’a jamais trouvé un scénariste ou un réalisateur qui resterait dans le projet et sa lumière s’est éteinte petit à petit.

De tous les projets, il semble que celui qui a le plus de chances de flotter. (Getty)



Superman avec Nicolas Cage

Cela ressemble au film que personne n’aurait voulu manquer. Au moins aujourd’hui quand Nicolas Cage passe par l’un de ses meilleurs moments et renforce pratiquement tout ce qu’il touche (avez-vous vu Mandy ou Cochon?). Tim Burton a failli faire un film de Superman avec lui à la barre et a même effectué des tests d’écran avec les costumes complets. Il allait sortir à la fin des années 90 inspiré par La mort de Superman, mais il a été oublié car le studio ne pensait pas que c’était un film rentable. Si vous voulez voir ce qui s’est passé, vous pouvez chercher le documentaire Superman Lives : que s’est-il passé ? qui compte tout de bout en bout.







Spiderman 4

Les fans se demandent toujours si Tobey Maguire aura une quatrième fois comme Homme araignée. Les rumeurs suggèrent qu’il fera partie du multivers qui est montré dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison, mais la vérité est qu’il y a dix ans, il était sur le point de faire un quatrième film dans la saga de Sam Raimi. Il allait se concentrer sur le mariage entre Pierre Parker et Mary Jane, avec Vautour comme le méchant. Cependant, Raimi Il n’a jamais senti qu’il avait une bonne idée entre les mains et a décidé de quitter le projet, qui est mort avec son départ.

Le deuxième film de Sam Raimi est considéré comme le meilleur de la trilogie. (IMDb)



X-Men Origins : Magnéto

Encore une fois, le problème de Renard du 20e siècle et les X Men. Avec Carcajou (peut-être le meilleur des personnages laissés par le X Men début du millénaire), le studio a commencé à planifier des histoires d’origine pour ses personnages. L’un d’eux allait se concentrer sur aimant mais finalement cela n’a abouti à rien bien qu’une partie de l’histoire qui allait être racontée ait été transformée en scénario de X-Men: Première classe, notamment celle liée à la relation entre aimant et Professeur Xavier.