Julia Michaels partage une photo montrant les poils des aisselles :  » Marre des standards de beauté « 

Julia Michaels, connue pour avoir écrit des chansons à succès pour des artistes tels que Pink, Dua Lipa et Selena Gomez et pour son propre hit de 2017, « Issues », conteste les normes de beauté de la société et lance une campagne sur les réseaux sociaux pour encourager tout le monde à aimer leurs corps.

Vendredi, la chanteuse nominée aux Grammy s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle éditée sur une couverture de magazine numérique, intitulée « You ». Sur la photo, Michaels a les bras levés au-dessus de sa tête et montre son aisselle droite non rasée.

« Chers joyaux, je ne sais pas pour vous, mais j’en ai assez des normes de beauté et des normes sociétales depuis un moment maintenant », a-t-elle légendé la photo. « Fatigué des gens qui me disent comment je devrais avoir un putain de corps. Ce que je devrais porter dessus. Comment je dois agir avec. Ce que je devrais foutre en l’air.

Elle a poursuivi: « Pour cette raison, je crée VOUS, une couverture numérique mensuelle pour montrer à quel point je pense que VOUS êtes incroyable et parce que la seule norme de beauté dont vous devriez avoir besoin, c’est VOUS. Et pour te célébrer, je veux ton visage sur ma couverture de magazine. Ça commence avec moi, mais ça finit avec toi. Montre-moi toutes les choses que tu détestes, pour que moi et nous puissions te prouver le contraire. Envoyez-moi vos photos et chaque mois, je posterai l’une de vous, sur VOUS. Bienvenue 🙂 »

Les fans et les supporters, y compris d’autres artistes du secteur du divertissement, ont applaudi l’annonce du nouveau projet par Michaels.

Gomez a commenté la publication: « Juste une autre raison pour laquelle vous êtes la plus belle femme. Toujours inspirant. Merci d’être toi! Je vous aime. »

« Vous êtes une extrémité humaine incroyable – et c’est une idée brillante tant que des femmes comme vous sont là pour que mes filles admirent, puis les choses finiront par changer, continuez à briller Michaels parce que les gens qui ont vraiment besoin de vous comme vous êtes regarder ❤️ », a écrit sa collègue auteur-compositeur Amy Wadge.

Michaels, 27 ans, n’a jamais hésité à s’ouvrir à ses fans et followers.

Dans une récente interview avec Carson Daly de 45secondes.fr, elle a révélé qu’écrire de la musique l’aide à faire face à l’anxiété et à la dépression. En 2019, elle a également sorti la chanson « Body », sur l’apprentissage de l’amour de soi.

Ce n’est pas non plus la première fois que Michaels partage sans vergogne des photos de ses poils sous les aisselles.

En juin, elle a partagé des selfies sur Instagram montrant ses aisselles dans un but similaire. Elle a écrit dans la légende qui l’accompagne : « Les gens auront toujours quelque chose à dire sur vous ou votre corps. Ils essaieront toujours de vous attaquer lorsque vous vous sentirez le plus heureux ou le plus vous-même que vous ayez jamais été.

« À cela, je dis d’aller manger un sac de vers. 😊Merci de m’avoir écouté et bonne journée.