Le faucon et le soldat de l’hiver n’ont toujours pas répondu à une question extrêmement cruciale

Selon les antécédents de MCU, personne ne s’y attendait Le faucon et le soldat de l’hiver pour terminer sur la note qu’il a faite – résoudre tous les problèmes qu’il avait soulevés, donner une clôture satisfaisante à ses personnages et terminer chaque bout. Oh attendez … toutes les extrémités libres n’étaient pas liées après tout. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la série Disney + a exprimé la question qui était présente dans l’esprit de tous les fans de MCU, à savoir, où est Steve Rogers? La finale allait et venait, la requête n’a jamais été résolue. Mais nous pourrions avoir quelques réponses plausibles. Il y a SPOILERS à venir pour Le faucon et le soldat de l’hiver final.

L’éléphant dans la pièce, c’est-à-dire la question de savoir où se trouve Steve Rogers, a été soulevée dans le premier épisode de la série elle-même et il a été établi que le grand public, y compris Joaquin Torris qui est membre de l’armée de l’air et a même aidé Sam sur de nombreux missions, croit qu’il est sur la lune.

Ce fait erroné a de nouveau été abordé dans l’épisode final, quand l’un des sénateurs du GRC a vu Sam dans le nouveau costume de Captain America et s’est exclamé qu’il pensait que Steve était sur la Lune. Bien qu’il s’agisse d’un ajout amusant et humoristique, il s’agit de l’un des personnages MCU les plus populaires et les plus appréciés dont la localisation et le statut sont actuellement MIA.

Comme il n’est certainement pas sur la lune, où est-il?

Steve Rogers n’est plus en vie? Au moment où, le vieux Steve Rogers entre pour rencontrer Sam et remettre le bouclier à Avengers: Fin de partie,il a au moins plus de 100 ans. Et bien qu’il soit plutôt bien grâce au sérum de super soldat qui coule dans ses veines, le chemin Le faucon et le soldat de l’hivercommence donne l’idée que Steve n’a pas vécu longtemps après cela. La cérémonie du premier épisode, où Sam a remis le bouclier de Captain America au gouvernement, ressemblait beaucoup à un enterrement pour l’ancien Avenger.

Il y a aussi le fait que tout au long des épisodes, chaque fois que Sam et Bucky parlaient de leur ami commun, ils le mentionnaient au passé comme s’il n’était plus entre eux. Aussi, quelle autre raison il y aurait pour aucun des deux ne contactant Steve pour obtenir des conseils ou des conseils indispensables, en particulier lorsque Sam était en conflit sur la vérité choquante qu’Isaiah Bradley lui avait dite ou lorsque Bucky était occupé à se blâmer pour ses actions comme le soldat de l’hiver? La raison ne peut certainement pas être le fait que Steve est trop vieux pour aider de quelque manière que ce soit?

Eh bien, il y a aussi une autre possibilité. Steve est dans une chronologie alternative. Dans un podcast de Cinemablendcette année, les frères Russo ont établi que lorsque Captain America est retourné dans le temps Fin du jeu et a pris la décision de rester avec Peggy, une réalité de branche a été créée qui est différente de la chronologie principale. Cela a du sens comme si la décision de Caps de rester dans le passé faisait partie de la chronologie principale, les événements jusqu’à Fin du jeuaurait été gravement touché.

Donc il voyagéà la chronologie réelle, a donné le bouclier à Sam, puis est retourné à sa réalité de branche. Ainsi, maintenant que Steve est dans une réalité totalement différente, il est impossible de le contacter.

Il est vivant et dans la chronologie principale.

Bien que ce que les frères Russo aient dit ait plus de sens, à l’époque de la sortie d’Endgame, ses écrivains Christopher Markus et Stephen McFeely ont partagé une conversation avec Collisionneur leur opinion selon laquelle Cap remontait simplement dans le temps et restait le leur n’a pas créé une nouvelle chronologie. Il a juste continué à exister aux côtés d’un autre Steve Rogers qui a continué à se battre contre Thanos, puis est retourné dans le temps à Peggy, créant ainsi une boucle temporelle.

Donc, selon cela, il est bien vivant dans la chronologie principale et est peut-être occupé à profiter de sa retraite et ne s’intéresse plus beaucoup au bien-être de ses amis. Mais cela semble trop différent du Steve qui n’a pensé à lui qu’une seule fois dans sa vie lorsqu’il a pris la décision de rester en arrière. S’il est dans la chronologie principale, ne ferait-il pas parfois des comptes à ses amis? Nous ne pensons pas que Sam et Bucky auraient l’air si tristes et nostalgiques en pensant à lui s’il existait dans leur chronologie – c’est comme s’ils l’avaient perdu pour toujours et sont donc motivés à être à la hauteur des attentes qu’il avait d’eux. Tous les épisodes de Le faucon et le soldat de l’hiverdiffusent maintenant sur l’application officielle Disney +.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming, Captain America