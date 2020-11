Ivanka Trump se présentera-t-elle à la présidence en 2024? Détails sur sa candidature potentielle

Si une chose est sûre, c’est que la famille Trump ne quittera pas le cercle politique sans se battre.

Alors que les résultats de l’élection présidentielle la plus importante de l’histoire des États-Unis se profilent au-dessus de la tête de tout le monde, il y a sans aucun doute un million de questions qui traversent l’esprit des gens.

De ce qui se passera si Donald Trump perd et refuse de quitter la Maison Blanche à la question de savoir si Trump pourra légalement se présenter à nouveau aux élections, il y a beaucoup d’incertitude quant à l’avenir de la politique dans ce pays – et à l’avenir de ce pays en général. .

Une autre question qui préoccupe tout le monde est de savoir si un autre membre de la famille Trump tentera de se présenter aux élections présidentielles aux prochaines élections, si Donald Trump perdra ou non les élections de cette année.

Ivanka Trump se présentera-t-elle à la présidence en 2024?

Lisez la suite pour découvrir ce que des initiés ont dit au sujet de sa candidature potentielle à l’avenir.

Il y a une chance qu’Ivanka puisse se présenter en 2024.

Donc, vous dites qu’il y a une chance!

Pour être honnête, il y aura toujours une chance qu’un membre de la famille Trump – maintenant qu’il est dans le cercle politique depuis quatre ans – continue de poursuivre une carrière en politique.

Selon un sondage mené par Axios, 16% des électeurs républicains aimeraient voir Ivanka Trump sur le bulletin de vote en 2024.

Alors que 16% ne semblent pas être un nombre élevé, Ivanka est toujours le quatrième choix des électeurs républicains (qu’est-ce que c’est, comme un projet de fantaisie politique?), Et des initiés ont parlé de la «dynastie Trump» vivant en politique depuis des décennies venir.

La dynastie Trump vivra-t-elle à la Maison Blanche?

En 2019, le directeur de campagne de Trump, Brad Parscale, a déclaré: «Les atouts seront une dynastie qui durera des décennies», ajoutant que les enfants de Trump et leurs conjoints avaient «des capacités incroyables» en matière de politique.

«Je pense que vous voyez cela de Don Jr. Je pense que vous voyez cela d’Ivanka. Vous le voyez de Jared. Vous le voyez de tous », a-t-il ajouté.

Le stratège républicain Rick Wilson – qui a souvent été très critique à l’égard de Donald Trump – a également déclaré en 2019 que nous pourrions très bien voir un autre nom de Trump sur le billet 2024.

«Je pense honnêtement que Don Jr ou Ivanka sera le candidat en 2024… parce que le parti ne se soucie pas des problèmes qui ont conduit le parti. Maintenant, ils se soucient de Trump », a-t-il déclaré.

Journaliste américain et Feu et fureur l’auteur Michael Wolff a écrit:

«Équilibrant risque et récompense, Jared et Ivanka ont décidé d’accepter des rôles dans l’aile ouest sur les conseils de presque tous ceux qu’ils connaissaient. C’était une décision conjointe du couple et, dans un certain sens, un travail conjoint. Entre eux, les deux avaient conclu un accord sérieux: si l’occasion se présentait à l’avenir, elle serait celle qui se présenterait à la présidence. La première femme présidente, qu’Ivanka a divertie, ne serait pas Hillary Clinton; ce serait Ivanka Trump.

Les utilisateurs de Twitter pensent qu’Ivanka Trump 2024 pourrait se produire.

Un utilisateur de Twitter est certain qu’Ivanka fonctionnera en 2024.

« Ivanka est définitivement en cours d’exécution en 2024, regardez ses déclarations obscures sur Twitter pour plaire aux deux côtés! » ils ont écrit.

«Ivanka et Derp Jr planifient leur course en 2024», un autre utilisateur de médias sociaux a tweeté. «Derp ne se rend pas compte que sa sœur va le jeter sous le bus parce qu’elle a déjà joué avec ça.

Don Trump Jr. sera-t-il candidat à la présidence en 2024?

Dans ce même sondage Axios, 29% des électeurs républicains voulaient que Don Trump Jr. suive les traces de son père et devienne le leader de ce pays. Don Jr. était le deuxième choix des électeurs républicains derrière l’actuel vice-président, Mike Pence, qui a recueilli 40% des voix.

Dans un post Instagram du 24 octobre, Don Jr. a affirmé avoir vu un panneau indiquant «Don Jr. 2024».

«Hahahahaha. Oh mec. C’était un signe que j’ai vu à la vente aux enchères de bétail Fallon Nevada », a-t-il légendé la photo.

«Cela fera exploser les têtes de lib. À quiconque a fait ça merci pour le compliment … mais passons à 2020 avec une grande victoire d’abord !!!! »

Sans oublier que les utilisateurs des médias sociaux spéculent également sur une présidence de Don Jr. 2024.

«Quoi qu’il arrive maintenant, c’est bien mis en place pour Don Jr en 2024. C’est donc quelque chose,» un utilisateur Twitter a écrit, tandis qu’un autre a dit, «Dans l’attente des débats primaires républicains 2024 entre Ivanka et Don Jr.»

Encore une fois, seul le temps nous dira si les enfants Trump et / ou leurs conjoints obtiendront leur nom sur le billet 2024 pour une éventuelle candidature présidentielle 2024.

Pour l’instant, nous attendons patiemment les résultats des élections de 2020, et partons de là.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.