Une tribu appelée Quest et Outkast pourraient se réunir pour « Verzuz », déclare Swizz Beatz

La deuxième saison de Verzuz a déjà été confirmé par Swizz Beatz et Timbaland, et maintenant les fans attendent la prochaine confrontation. Après des allers-retours entre Busta Rhymes et TI sont devenus viraux, TI a poliment décliné l’invitation de Bussa Bus à s’associer Verzuz. L’auto-proclamé King of the South a mentionné Jeezy dans une vidéo Instagram et qu’un match entre les deux rappeurs du sud aura lieu le 19 novembre. Cependant, TI et Jeezy ne sont pas les seuls artistes en ligne à faire un Verzuz apparition alors que Swizz Beatz a confirmé que A Tribe Called Quest et Outkast sont également en pourparlers pour apporter la chaleur à la série.

«Nous avons A Tribe Called Quest et Outkast en attente. Je n’étais même pas censé dire ça. J’aurais peut-être tout foutu en l’air, « dit Swizz. » Q-Tip est mon frère mais cet homme. Courtiser! André 3000 est mon frère mais cet homme. Courtiser! Mais vous savez, nous les aimons et nous avons de la patience, et chaque fois qu’ils sont prêts, nous sommes prêts.

Ces deux groupes de rap emblématiques qui se réunissent pour combler le fossé générationnel en partageant leurs chansons les plus appréciées ne seront pas seulement un moment monumental pour le Hip Hop, mais il est sûr de battre des records sur les réseaux sociaux. Avez-vous hâte de voir A Trible Called Quest et Outkast se réunir?